Названы крупные предприятия, где работники могут остаться без пенсий 18 6.11.2017, 9:58

8,116

Организации задолжали в ФСЗН больше 37 миллионов рублей.

Просроченная задолженность по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения на начало октября была у 1562 организаций. Общая сумма долга составила 37 миллионов 227,8 тысячи рублей.

Сайт tut.by составил топ-10 организаций, за которыми на начало октября числилась самая большая задолженность по взносам в ФСЗН.

Первую строчку рейтинга заняла Глубокская птицефабрика, у которой на 1 октября была просроченная задолженность в ФСЗН в 785,9 тысячи рублей. Второе место топа осталась за сельскохозяйственным предприятием «Торгуны», которое находится в Докщицком районе, — 728,9 тысячи рублей. Третья строчка досталась еще одному глубокскому предприятию — Глубокскому комбикормовому заводу (682,3 тысячи рублей).

Отметим, что 8 позиций рейтинга заняли предприятия Витебской области.

При этом в числе должников по обязательным страховым взносам в ФСЗН значатся также такие организации как «1-ая Минская птицефабрика» — почти 103 тысячи рублей, завод железобетонных изделий в Барановичах — 297 тысяч, строительный трест № 8 в Бресте — 290 тысяч, ОАО «Технолит Полоцк» — 114,8 тысяч, строительный трест № 9 в Витебске — 388,2 тысячи, компания по пошиву верхней одежды «Витебчанка» — 99,3 тысячи, «Знамя индустриализации» — 58 тысяч, Молодечненский завод металлоконструкций — 329,9 тысячи, Строймаш — 95,2 тысячи.

Среди должников в ФСЗН также оказалась Лиозненская районная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса. Правда, задолженность оказалась небольшой — 3,58 рубля.

Отметим, что данные по должникам в ФСЗН представлены на 1 октября.

Организации к настоящему времени могли уже погасить задолженность.

Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Во втором квартале текущего года (2013 года. — Прим. Ред.) отмечается рост просроченной задолженности по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций. При этом в число должников входили в том числе и Глубокская птицефабрика, Глубокский комбикормовый завод, Миорский райагросервис, Оршанский райагросервис, КУПСХП «Городец», КУП «Докшицкий». Все эти организации входят в число лидеров по задолженности в ФСЗН на начало октября этого года.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечают в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и как показывает практика, в подавляемом большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняют специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии, уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Специалисты Минского городского управления ФСЗН в начала этого года отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед Фондом, в тоже время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно и части пенсии».

Тем временем в Фонде соцзащиты, из которого берут деньги на пенсии и пособия, по-прежнему отмечает дефицит средств. По информации Минфина, в январе-сентябре поступления в фонд составили 8983 миллиарда рублей, а расходы — на 61,7 миллиона рублей больше.