Вопреки стереотипам: Небольшой зверек обратил горного льва в бегство

Вопреки стереотипам: Небольшой зверек обратил горного льва в бегство8
- 6.11.2017, 10:09
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Реальное поведение животных часто не совпадает с тем, что мы знаем о них из фильмов и книг.
В сети набирает просмотры видеоролик со схваткой скунса и горного льва на дороге. Кадры, снятые из автомобиля, опубликованы на YouTube.
По словам автора ролика, инцидент произошел недалеко от канадского города Калгари. На записи видно, как скунс обращает соперника в бегство, затем начинает преследовать и загоняет далеко в кусты.