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Вопреки стереотипам: Небольшой зверек обратил горного льва в бегство

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  • 6.11.2017, 10:09
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Реальное поведение животных часто не совпадает с тем, что мы знаем о них из фильмов и книг.

В сети набирает просмотры видеоролик со схваткой скунса и горного льва на дороге. Кадры, снятые из автомобиля, опубликованы на YouTube.

По словам автора ролика, инцидент произошел недалеко от канадского города Калгари. На записи видно, как скунс обращает соперника в бегство, затем начинает преследовать и загоняет далеко в кусты.


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