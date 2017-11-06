Вопреки стереотипам: Небольшой зверек обратил горного льва в бегство 8 6.11.2017, 10:09

3,064

Реальное поведение животных часто не совпадает с тем, что мы знаем о них из фильмов и книг.

В сети набирает просмотры видеоролик со схваткой скунса и горного льва на дороге. Кадры, снятые из автомобиля, опубликованы на YouTube.

По словам автора ролика, инцидент произошел недалеко от канадского города Калгари. На записи видно, как скунс обращает соперника в бегство, затем начинает преследовать и загоняет далеко в кусты.