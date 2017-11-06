Могилевчане рассказали, как экономят на коммунальных услугах 1 6.11.2017, 10:30

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Уже в декабре в почтовые ящики положат изрядно «потяжелевшие» жировки.

Уже в декабре в почтовые ящики белорусов опустят квитанции со счетом на оплату отопления за целый месяц. Традиционно, летняя жировка отличается от зимней на 50 процентов, пишет 6tv.by.

Корреспондента телеканала «Беларусь 4. Могилев» поинтересовалась у могилевчан, как можно сэкономить на коммунальных услугах зимой, или хотя бы использовать предоставленные услуги в полной мере. Подробности в – репортаже.