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Могилевчане рассказали, как экономят на коммунальных услугах

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  • 6.11.2017, 10:30
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Уже в декабре в почтовые ящики положат изрядно «потяжелевшие» жировки.

Уже в декабре в почтовые ящики белорусов опустят квитанции со счетом на оплату отопления за целый месяц. Традиционно, летняя жировка отличается от зимней на 50 процентов, пишет 6tv.by.

Корреспондента телеканала «Беларусь 4. Могилев» поинтересовалась у могилевчан, как можно сэкономить на коммунальных услугах зимой, или хотя бы использовать предоставленные услуги в полной мере. Подробности в – репортаже.


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