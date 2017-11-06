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Зять Путина «засветился» в документах с «райских островов»

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  • 6.11.2017, 10:41
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Новый офшорный скандал набирает обороты.

Министр торговли США Уилбур Росс имеет общий бизнес с окружением президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в недавно обнародованных "Документах райских островов", сообщает The Guardian.

У Росса есть доля в судоходной компании Navigator Holdings. Компания поставляет электроэнергию российской газовой компании "Сибур", среди владельцев которой – муж дочери Путина Катерины Тихоновой Кирилл Шамилов.

Во время пребывания в администрации президента миллиардер и друг Трампа сохранил долю в судоходной компании и, соответственно, продолжает получать доход от сотрудничества. Росс сделал это с помощью цепочки компаний на Каймановых островах.

Кроме того, среди акционеров "Сибура" есть люди, которые входят в санкционный список США, например, миллиардер Геннадий Тимченко.

Весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в 2016 году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к внутреннему архиву файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Материалы назвали Paradise Papers или "Документы райских островов".

5 ноября в 21.00 по Минску одновременно 400 журналистов в 67 странах опубликовали свои расследования о финансовых тайнах чиновников.

В Paradise Papers также фигурирует королева Великобритании Елизавета II, певица Мадонна, бывший командующий штабом НАТО в Европе Уэсли Кларк и российский миллиардер Роман Абрамович.


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