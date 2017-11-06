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В Варшаве отметили 135-летие Якуба Коласа

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  • 6.11.2017, 11:15

Интеллектуальной игрой Jakub Quiz белорусы Варшавы встретили юбилей народного поэта.

Интеллектуальная игра состояла из нескольких туров, один из которых полностью был посвящен жизни и творчеству белорусского классика Якуба Коласа.

Говорит «Радыё Рацыі» организатор игры, Александр Лапко:

- Очень много белорусов ходят на различные интеллектуальные игры, которые мы проводим. Я подумал больше сплотить белорусов на национальной почве, на языке, на вопросах, посвященных Беларуси, белорусской тематике.

- Сегодня игра в белорусском формате была впервые. Сразу видно, что игра отличается от того, к чему мы привыкли. Было очень много белорусов и это очень радует, что люди за рубежом объединяются, - рассказала участница игры Татьяна.

- Первый тур был очень интересным, мультимедийным. Были песни и надо было угадать автора слов: Максим Богданович, Янка Купала, Геннадий Буравкин. Конечно, замечательные авторы, - делится впечатлениями Павел Чиж.

Во время Jakub Quiz было собрано 400 рублей, которые пойдут на создание памятника Тадеушу Костюшко в Меречовщине.


Мнение

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Понабежали тут Виталий Портников
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