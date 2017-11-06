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Завтра будет до +11 градусов

  • 6.11.2017, 10:59

В Беларуси 7 ноября будет в основном без осадков.

Облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 7 ноября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозам синоптиков, небольшие дожди пройдут лишь в отдельных районах. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет слабым. Ночная температура воздуха составит 1-6 градусов со знаком плюс, дневная - 5-11 градусов тепла.


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