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Как «Камп Ноу» аплодировал белорусу Хацкевичу и киевскому «Динамо»

  • 6.11.2017, 11:37
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Сегодня исполняется 20 лет величайшей победе киевского «Динамо» над «Барселоной».

В групповом турнире ЛЧ-1997/98 киевляне не оставили от звездной «Барселоны» ван Гала камня на камне. В Киеве динамовцы победили очень уверенно – 3:0. Но голландский тренер «сине-гранатовых» уверял, что это случайность. Оказалось, что нет. На «Камп Ноу» «Динамо» прокатилось по сопернику катком, пишет «Трибуна».

«Барселона» (Испания) – «Динамо»(Киев) – 0:4 (0:3)

Голы: Шевченко, 9, 32, 44-пен, Ребров, 79.

«Барселона»: Витор Байя, Феррер, Коуту, Оскар (Надаль, 71), Фигу, Джованни (Амор, 53), Ривалдо, Серхи, Чирич, Селадес, Райцигер.

«Динамо»: Шовковский, Лужный (Волосянко, 59), Головко, Ващук, Дмитрулин, Калитвинцев (Максимов, 46), Косовский, Шевченко, Ребров, Гусин (Михайленко, 60), Хацкевич.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


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