Леонид Заико: Вместо селекторного совещания можно провести карнавал коров 7 6.11.2017, 11:40

3,411

Леонид Заико

Спектакли с участием Лукашенко пора уже перенести на улицу.

За заявлениями о стопроцентной лояльности Лукашенко большие и малые начальники скрывают свои шкурные интересы. Они управляют землей, активами, бюджетами и недвижимостью и делят их. Они работают шлагбаумами на региональных рынках, страхуются тесными связями с местными милицейскими и прокурорскими начальниками, прячут личные бизнес-интересы под лейблом «государственно-частное партнерство». Благо десятки тысяч полных противоречий актов законодательства это позволяют. Периодически Лукашенко устраивает классическое «ператрахивание», но чиновники давно разгадали его логику, выработали противоядие и научились канализировать «хозяйский» гнев на стрелочников или внешние факторы.

Об этом «БелГазете» рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

Балласт созрел

- А что еще Лукашенко остается делать? Чиновников-то много - под 80 тыс. Половина из них вообще не знает, что делать. Они сами себя занимают - за счет налогоплательщиков. Другая половина приходит на работу с одной мыслью: как бы чего не подписать и нигде не засветиться.

Хороший исполнительный аппарат должен быть профессиональным. Как сделано во многих странах мира? В правительствах имеются ключевые фигуры - чиновники, которые и осуществляют всю работу. Их немного - около 5%. В Беларуси же таких чиновников нет. Есть госслужащие, которых подразделяют по категориям, как мясо по упитанности - 1-й, 2-й или высшей категории.

Власть от винта

Как только человек сталкивается с чем-то, что ему не нравится, то сразу: буду обращаться к Лукашенко - на местах органы власти не могут ничего решить.

Исполнительская дисциплина хромает из-за отсутствия делегирования полномочий. Давно известно, что хорош тот руководитель, который умеет делегировать полномочия.

Но такую систему создал сам Лукашенко. Александр Григорьевич перепугал и поставил на уши номенклатуру своим «грозным видом» и «жэсточайшыми» выводами. Вот чиновники и стараются перекинуть решение конкретных вопросов на кого-нибудь другого. Сегодня каждый документ, который принимает номенклатура, должен быть согласован с десятками различных министерств, управлений и ведомств - согласовано, согласовано, согласовано… Если бы я был президентом, то управление, которое не может принять решение без согласования с кем-то, немедленно закрыл бы.

А сейчас все делается не по науке, а, что называется, от винта.

Виолончелист с отверткой

Чиновникам все заявления людей по барабану. У меня была история. Я обратился в местный ЖЭС. Мне пообещали прийти в понедельник. Ждал до четверга, но никто так и не пришел. Звоню. Спрашиваю: «У вас давно была проверка из КГК?» - «Давно». - «Значит, скоро придет». - «Ну и что? У нас трубы не сварены». У них проблема на проблеме. Ну, накажут, снимут, поставят другого. Сегодня девочке, которая закончила частный вуз по специальности «юрист», предлагают стать главным инженером ЖРЭО. Главный инженер должен знать соотношение метрической и дюймовой систем измерения, все три закона термодинамики, знать квантовую механику - без этого в ЖКХ никуда. Как можно поставить юриста главным инженером? Ведь ни у кого не возникает мысль поставить юриста главным конструктором космических систем. Низкий уровень компетентности и профессионализма, тотальное невежество - еще одна причина хромоты исполнительской дисциплины. Мне как-то окна ставил виолончелист.

У нас разыгрываются какие-то сплошные спектакли. Карнавальная жизнь просто. Всебелорусское народное собрание, Республиканский педсовет, встреча Лукашенко с учеными - все это спектакли. А селекторные совещания чего стоят. Лучше перенести эти карнавалы на улицу. Карнавал предпринимателей или карнавал работников ЖКХ. Или карнавал коров.

У нас скучно по субботам и воскресеньям. Поэтому предлагаю по субботам в полдень организовывать марш ученых.