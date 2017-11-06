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Фотофакт: Дети на «Дзядах» радуются 9-метровому бело-красно-белому флагу

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  • 6.11.2017, 11:45
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Фото: «Еврорадио»

На шествии «Дзяды-2017» и митинге в Куропатах активисты развернули огромный национальный флаг.

В воскресенье, 5 ноября, в Минске прошла разрешенная властями уличная акция, приуроченная к «Дзядам». Колонна прошла шествием в Куропаты, к месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Там состоялся митинг.

Среди участников акции были и дети, которые пришли со своими родителями. Им понравился огромный бело-красно-белый флаг.

Фото: «Еврорадио»
Фото: «Еврорадио»

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