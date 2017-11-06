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Шорец пообещал бесплатный абонемент в бассейн мальчику, который тонул в Свислочи

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  • 6.11.2017, 11:59
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Виталий Титов (слева) и Антон

Минский «мэр» навестил 9-летнего Антона в больнице.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец посетил 2-ю городскую детскую клиническую больницу, где находится пострадавший девятилетний школьник, пишет nn.by.

В четверг мальчик вышел из комы, был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и стал самостоятельно дышать.

Лицеист Виталий Титов, который спас его, подарил конструктор «Лего». От руководства города спасенному ребенку передали большую корзину фруктов.

Как оказалось, Виталий и сам не очень хорошо умеет плавать. Более-менее попрактиковаться удалось только этим летом, когда он отдыхал на море.

А вот Антон плавать вообще не умеет. В связи с этим Андрей Шорец пообещал, что парням подарят абонементы в бассейн: одному для совершенствования навыков, второму, чтобы учился держаться на воде.


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