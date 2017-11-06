Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном 4 6.11.2017, 11:56

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Дональд Трамп

Президент США считает переговоры лучшим средством для решения проблем.

Президент США Дональд Трамп заявил американскому телешоу Full Measure, что готов встретиться и провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает gordonua.com.

"Я бы сел и поговорил с кем угодно. Я не думаю, что это является проявлением силы или слабости. Думаю, что переговоры со всеми людьми – это неплохая вещь", – сказал Трамп в телешоу, которое вышло в эфир во время пребывания американского президента в Японии в рамках азиатского турне 5 ноября.

Отвечая на вопрос о возможности встречи с "диктатором", северокорейским лидером Ким Чен Ыном, Трамп сказал: "Я, безусловно, открыт для этого, но посмотрим, как все будет развиваться. Думаю, пока слишком рано говорить об этом".

4 ноября государственное северокорейское агентство ЦТАК заявило, что КНДР никогда не согласится на переговоры по поводу денуклеаризации страны. "На нынешнем этапе, когда КНДР подходит к конечному месту назначения в вопросе завершения создания ядерных сил государства, США должны выбросить дикую мысль о том, что КНДР может ответить на их гангстерские требования, и им лучше перестать мечтать о переговорах по денуклеаризации с КНДР", – сказано в заявлении.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия. За последние два месяца страна провела несколько пусков баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, установив запрет на экспорт северокорейского текстиля, а также жесткие лимиты на поставку в страну нефтепродуктов, в частности, сырой нефти и конденсатов.

9 октября министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американская армия должна быть готова к "военным вариантам" противодействия КНДР.