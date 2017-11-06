Белорусы Нью-Йорка отметили 60-летие собора БАПЦ в Бруклине 6.11.2017, 12:16

Диаспора в США cобралась в соборе БАПЦ Кирилла Туровского.

3 ноября исполнилось 60 лет со дня первой церковной службы в Соборе Белорусской Автокефальной Церкви Кирилла Туровского в Бруклине, пишет «Новы Час».

По этому поводу в воскресенье, 5 ноября, состоялось праздничное архиерейская богослужение с участием Владыки Святослава.

После молебна прихожане собрались в общественном зале Собора. Об истории прихода и приобретения здания церкви рассказал председатель приходского совета Ростислав Горошко.

Более далекую историю белорусского церкви во времена ВКЛ рассказал Владыка Святослав. Также были зачитаны поздравительные письма от Ивонки Сурвиллы, Зенона Позняка, священника Леонида Акаловича.

Кульминационным моментом празднования стала аудиозапись того самого первого богослужения, сделанного радио "Освобождение". Гимн "Магутны Божа" все присутствующие пели вместе с церковным хором, в котором участвовали родители и деды многих сегодняшних прихожан.

В конце праздничной встречи перед собравшимися выступили белорусские исполнители Валентина Пархоменко и Александр Казак.