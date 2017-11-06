Активист РЭП из Бобруйска: Победил благодаря активной позиции и желанию отстаивать свои права 1 6.11.2017, 12:27

Владимира Романовского не будут судить за попытку зарегистрироваться в поликлинике.

Житель Бобруйска Владимир Романовский пытался на время обучения в столице встать на учет в поликлинике № 20 Минска, чтобы каждую неделю получать по рецепту препараты, необходимые ему для жизни, пишет praca-by.info.

В Минск он отправился на четыре месяца на учебу от центра занятости; обратиться в столичную поликлинику ему рекомендовали в Бобруйске, выдав соответствующее письмо. Однако ни основания для временного проживания в Минске, ни рекомендации из бобруйской поликлиники оказалось недостаточно заведующей поликлиникой № 20: она отказала Владимиру Романовскому в регистрации по неясной причине; а когда мужчина включил телефон, чтобы записать видео, вызвала милицию.

В милиции на Владимира Романовского составили протокол, обвинив его в хулиганстве; но суд закрыл дело ввиду отсутствия состава правонарушения.

Владимиру Романовскому помогал активист профсоюза РЭП из Бобруйска, юрист Олег Желнов:

- По совету Олега Желнова я написал немало жалоб и ходатайств, их приобщили к делу, - рассказывает Владимир.

Активная позиция и желание отстаивать свои права, по мнению мужчины, определили исход дела в его пользу:

- Меня спасло еще и то, что в милиции во время составления протокола я не постеснялся вести диктофонную запись.

Сейчас Владимир Романовский вновь пытается встать на учет в поликлинике; пока же для получения препаратов ему приходится ездить в Бобруйск. Член независимого профсоюза не исключает, что подаст на поликлинику в суд для компенсации морального вреда.