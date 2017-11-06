Кто контролирует английский футбольный клуб «Эвертон»? 6.11.2017, 12:35

Этот вопрос появился в результате новой глобальной утечки офшорных документов – «Райского досье».

Кто на самом деле контролирует британский футбольный клуб "Эвертон" и не были ли нарушены правила английской Премьер-лиги при его продаже?

Эти вопросы появились в результате новой глобальной утечки офшорных документов, получившей название "Райское досье" (Paradise Papers), пишет bbc.com.

Британский бизнесмен Фархад Мошири продал свою долю в футбольном клубе "Арсенал" в 2016 году, чтобы купить почти 50% акций "Эвертона".

Однако слитые документы позволяют предположить, что изначальная доля Мошири в "Арсенале" вероятно была профинансирована за счет "подарка" от бизнесмена Алишера Усманова, который владеет 30,4% акций "Арсенала". Это ставит вопрос о том, не перекочевали ли деньги Усманова в "Эвертон".

Мошири категорически отрицает, что полученные им деньги были подарком.

Адвокаты, работавшие на Мошири во время заключения сделки по "Эвертону", заявляют, что любые обвинения о нарушении правил Премьер-лиги являются полностью ложными.

По словам адвокатов, Фархад Мошири независимо заработал свое состояние и сам финансировал футбольные инвестиции.

Юристы Усманова сказали, что в обвинениях есть ошибки, а расследование является серьезным вторжением в личную жизнь их клиента.

По правилам Премьер-лиги, частное лицо, имеющее пакет в 10% или более акций клуба, не может владеть акциями в каком-либо другом клубе, чтобы избежать конфликта интересов, который может случиться во время матчей и при трансферах.

Официально Усманов и Мошири, который является бывшим бухгалтером бизнесмена, вместе купили 14,58% акций "Арсенала" в 2007 году через офшорную компанию Red And White Holdings.

Однако документы свидетельствуют, что средства для покупки акций "Арсенала", судя по всему, поступили от фирмы под названием Epion Holdings. Этой компанией полностью владеет Усманов. Стоимость Epion Holdings оценивается в 15,8 млрд долларов.

В одном из слитых документов написано: "Дивиденды от Gallagher Holdings идут Алишеру Усманову, который затем дарит деньги Мошири, который, в свою очередь, инвестирует в компанию. Финансирование для Red And White Holdings пришло от Epion Holdings Limited".

Компания Gallagher Holdings также принадлежит Усманову.

О чем говорят документы?

Адвокаты, действующие от лица Фархада Мошири, поначалу отрицали, что деньги исходили от компании Epion Усманова.

Позже они признали, что от Epion шло изначальное финансирование, но при этом, по их словам, Мошири впоследствии возместил затраты Усманова.

Red And White Holdings продолжила наращивать свою долю в ФК "Арсенал", достигнув 30,4%. В феврале 2016 года Мошири продал свою половину акций "Арсенала" Усманову.

В Paradise Papers есть документ компании Appleby, контролировавшей сделку. Согласно этому документу, средства, вырученные с продажи доли "Арсенала", могли быть использованы для покупки 49,9% ФК "Эвертон". Объявленная стоимость сделки составила 87,5 млн фунтов (примерно 114 млн долларов).

Близкая к Усманову российская медиакомпания даже успела сообщить, что Усманов "стал новым владельцем "Эвертона". Новость вскоре удалили, но подозрения остались.

Подозрения укрепились, когда в январе 2017 года было объявлено, что тренировочная площадка "Эвертона" Finch Farm теперь спонсируется компанией Усманова USM Holdings. Тренировочную площадку переименовали в USM Finch Farm.

Корреспондент Би-би-си подошел к Фархаду Мошири и спросил, контролирует ли Алишер Усманов ФК "Эвертон". "Вы с ума сошли? Вы посещали психиатра?" - ответил Мошири.

"Если это кредит, вы должны вернуть ему деньги. Если это подарок, то он ваш. Но это ни то, ни другое, потому что я заплатил за это", - сказал Мошири.

Фархад Мошири позже сказал, что все документы, в которых упоминается подарок, ошибочны.

Юридические представители Мошири сказали, что Премьер-лига провела необходимые проверки и осталась удовлетворена тем, как Мошири выполнил ее требования по владению и управлению клубом.

Они также заявили, что Мошири, чье состояние Forbes оценивает в 2,4 млрд долларов, впоследствии предоставил "Эвертону" значительно большее финансирование.

Бывший глава Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк сказал программе Би-би-си "Панорама", что слово подарок "звучит необычно". "Если эти документы подтверждают то, о чем вы говорите, я уверен, что Премьер-лига захочет провести собственное расследование", - сказал он.

Результат любого расследования будет зависеть от того, что сделали Мошири и Усманов, а также от того, что об этом знали футбольные клубы.

Премьер-лига заявила, что "не будет раскрывать конфиденциальную информацию о клубах или частных лицах".

Сделку с "Эвертоном" администрировала компания Bridgewaters Limited. Это компания зарегистрирована на острове Мэн, который находится под владением Британской короны.

Другие документы из Paradise Papers указывают на то, что Bridgewaters Limited, возможно, была тайно приобретена Усмановым в 2011 году. И Усманов, и компания категорически это отрицают.

Владеющая "Эвертоном" компания Blue Heaven Holdings зарегистрирована по юридическому адресу Bridgewaters, двое ее директоров - сотрудники Bridgewaters, один сотрудник также работает в USM Holdings Усманова.

Кто такой Алишер Усманов?

Гражданин России, родившийся в Узбекистане в 1953 году. Близок к Владимиру Путину.

Сделал свое состояние на производстве пластиковых пакетов и горной металлургии

Диверсифицировал свой бизнес, инвестировав в социальные сети, мобильную связь и медиа.

Владеет 30,4% лондонского футбольного клуба "Арсенал".

Известен своей филантропической деятельностью.

В 1980 году был осужден на восемь лет лишения свободы по обвинению в совершении вымогательства взятки и хищения социалистической собственности. В 2000 году Усманов был реабилитирован Верховным судом Узбекистана, признавшим дело сфабрикованным.

Защищает свою репутацию в суде. Так, в 2017 году он выиграл суд у Алексея Навального, обвинявшего его во взятке, и предложил три мобильных телефона за лучший интернет-мем, высмеивающий оппозиционера.

Мусульманин, в 1992 году женившийся на тренере по художественной гимнастике Ирине Винер.

Адвокаты Алишера Усманова заявили, что в утверждениях о том, что он владеет "Эвертоном", содержатся "фактические ошибки и интерпретации", но не стали вдаваться в детали.

"Наш клиент не обязан вообще помогать вам с вашими запросами и вашим очевидно предвзятым журналистским исследованием", - сказали адвокаты.

В мае 2017 года Усманову не удалось провести сделку в 1 млрд фунтов (1,3 млрд долларов) с владельцем основной доли "Арсенала" американцем Стэном Кронке. В случае успеха это сделало бы его владельцем 97% ФК "Арсенал".

Известно, что Усманов расстроен тем, что он не может влиять на "Арсенал" и заседать в его совете директоров.

Оба клуба - "Эвертон" и "Арсенал" - в последнее время неудачно выступают в чемпионате Англии. Многие фанаты "Арсенала" начинают сомневаться, что тренер Арсен Венгер должен оставаться на своем посту - в последние годы клуб выигрывает мало титулов. "Эвертон" уволил тренера Рональда Кумана из-за неудачного старта в этом сезоне.

Матч 22 октября, в котором "Эвертон" принимал "Арсенал", завершился со счетом 5-2 в пользу гостей.