Дефолт в Венесуэле глазами белоруса 2 6.11.2017, 12:48

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Популярный белорусский блогер опубликовал фоторепортаж о жизни в стране друга Лукашенко.

Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла намерена реструктуризировать свой внешний долг сразу после того, как нефтяная компания PDVSA завершит последнюю выплату в размере $1,1 миллиарда. В стране не утихают массовые протесты против Мадуро, а последним ударом стали введенные в конце лета санкции со стороны США, которые перекрыли доступ к инвестициям. По сути это означает дефолт.

«С экономикой в Венесуэле сейчас все очень печально — народ выживает только благодаря тому, что почти в каждой семье есть кто-то, кто работает за рубежом и присылает семьям деньги. И как это бывает в любой бедной стране — в Венесуэле стали жутко популярны лотереи и прочие штуки, обещающие богатство прямо здесь и сейчас», - пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович.

Он опубликовал увлекательный фоторассказ про одну из популярных в Венесуэле лотерей и про петуха, на которого сейчас вся надежда:

«Одна из самых популярных венесуэльских лотерей называется «Animaltions Activos». По сути, это обычная лотерея, где игрокам нужно выбрать несколько номеров из 36 представленных, но тут еще добавлены разные животные, что видимо делает лотерею более интересной, вроде как каждая цифра имеет своего «тотемного персонажа»).

В лотерее есть крупные выигрыши за угадывание нескольких номеров подряд, плюс есть небольшие бонусы за ставку на какое-либо одно животное, некоторые ставят именно так. Почему-то особенно популярен петух — то ли он считается в Венесуэле приносящим счастье, то ли счастливым считается число 25, за которое в «Animaltions Activos» отвечает петух.

Некоторые даже ведут отдельные тетради, пытаясь ставить «по системе». Разумеется, никакой «системы» тут быть не может, так как числа выпадают в случайном порядке по теории вероятности, но венесуэльцы не теряют надежды однажды проснуться богатыми.

Тем временем, для покупки лотерейных билетов нужны все более толстые пачки купюр — национальная валюта и так падала со скоростью вошедшего в штопор самолета, а сейчас после фактического объявления дефолта пробьет новое дно.

За лотерейными билетами выстраиваются целые очереди.

У окошка кассира — толстые пачки обесценившегося венесуэльского боливара. Перефразируя известный афоризм, боливар не вывез двоих — Чавеса и Мадуро.

Дядька с карандашиком. Явно играет «по системе».

Игроки в лотерею.

Еще одна точка по продаже билетов.

Такие дела.

Как вы думаете, что будет с Венесуэлой? Поможет ли ей петух под номером 25?».