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Павел Левинов: Стоял, стою и буду стоять за свободу журналистики

  • 6.11.2017, 13:05

Витебский активист провел пикет в поддержку независимых СМИ в Беларуси.

Активист и правозащитник Павел Левинов провел в Витебске пикет в защиту свободу прессы. Акция прошла возле знаменитого здания, на котором городские власти закрасили граффити с вырывающимися из клетки птицами.

«Стоял. Стою. И буду стоять за журналистику! В 2014 правда чуть за это не присел в ИВС - отделался много миллионным штрафом. Сейчас КПЧ ООН решает вопрос, нарушено ли Беларусью мое право на выражение мнения! 2015-2016 обошлись без эксцессов. Как будет в этот раз - покажет время», - написал активист в «Фейсбуке».


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