Дети дракона: История белорусского шляхетского рода Лядских 6.11.2017, 13:17

Ян Альфонс Лядский

Славный род прославился в битве под Киргхольмом.

Сколько вы, можете назвать поколений своих предков? Знаете, например, имена своих прапрадедушек или хотя бы какие-нибудь факты из их жизни? Большинство наверняка ответит отрицательно. А вот среди нас живут ничем не примечательные, на первый взгляд, люди, которые знают свою родословную на много-много поколений, на сотни лет в прошлое, пишет «Вечерний Гродно».

Безвизовые туристы привозят в Гродно интересные истории и документы. В начале лета в город на Немане приехала скромный экономист из Литвы Бригита Будрикене и попросила меня разобраться с рукописными документами её предков из рода Лядских (девичья фамилия Бригиты), поскольку бумаги старые и написаны на польском языке. Получив копии и поработав с ними, я быстро понял, что познакомился с человеком, родословная которого известна на девятнадцать поколений и уходит в такую глубину веков, что даже тяжело в это поверить.

Первый достоверно известный представитель рода Лядских — московский боярин Андрей Кобыла. Он упоминается только один раз в летописях в 1347 году, когда был послан в Тверь за невестой для московского князя Симеона Гордого. Самый младший из сыновей Андрея Кобылы — Федор Кошка — был очень близок к московскому князю Дмитрию Донскому, победителю татар на Куликовом поле.

Федор имел нескольких внуков. Одного из них звали Захарий Иванович Кошкин. От него пошли бояре с фамилией Захарьины. В то время, в XV–XVI веках, фамилии только начинали появляться и происходили чаще всего из отчеств. У Захария Кошкина упоминается три сына — Яков, Юрий и Василий. Внучка Юрия, Анастасия Захарьина, стала первой женой царя Ивана Грозного, а его праправнук, Михаил Романов, в 1613 году был избран русским царём и основал династию, триста лет правившую Россией. Другой сын Захария — Василий Захарьевич Кошкин-Лядский — впервые упоминается как Лядский. Лядским он стал потому, что владел Лядским погостом на Псковщине.

Сын Василия Иван Лядский в 1534 году бежал из Московии в Великое княжество Литовское. В те времена это было вполне обычное явление — князья и бояре часто перебегали из Литвы в Московию и наоборот. Великий князь Литовский Жигимонт Старый дал Ивану Васильевичу во владение Желудок в Беларуси и Новый Двор в Литве. Иван Васильевич также известен тем, что по его рассказам в середине XVI века была издана самая первая карта Московии, которую больше ста лет перепечатывали многие европейские авторы. Высокопоставленный перебежчик оказался очень ценным источником информации.

Карта Московии, составленная Иванам Захарьиным-Лядским

Бывший московский боярин Иван Васильевич имел внуков Теодора и Григория, которые верно служили своей новой родине — Речи Посполитой. Теодор Лядский получил европейское образование, всерьёз занимался алхимией и прославился в военном деле. Рота знаменитых крылатых гусар из двухсот человек под его командованием сыграла решающую роль в разгроме шведов войсками Речи Посполитой под Кирхгольмом в 1605 году. Кстати, добытые шведские знамёна после победы были привезены в гродненский замок. Сын Теодора, жмудский староста и минский каштелян Ян Альфонс Лядский, был исключительно верующим человеком, построил монастыри для монахов-доминиканцев в литовских Шальчининкае и Великом Дворе. В то время Лядские уже не владели Желудком, но память о них осталась на Щучинщине в названиях деревень Лядск и Высокий Лядск.

Со временем род сильно обеднел, но и во времена Российской империи Лядские сохранили шляхетство и герб с изображением дракона на красном фоне. Своим дальним родством с властителями огромной империи, растянувшейся от Понеманья до Тихого океана, Лядские не особо хвалились: ведь теперь они являлись подданными Романовых. Когда я отдавал Бригите её огромную родословную и в шутку посоветовал предъявить претензии на корону Российской империи, она только усмехнулась: «Мне и в Литве хорошо».