Дети дракона: История белорусского шляхетского рода Лядских
- 6.11.2017, 13:17
Славный род прославился в битве под Киргхольмом.
Сколько вы, можете назвать поколений своих предков? Знаете, например, имена своих прапрадедушек или хотя бы какие-нибудь факты из их жизни? Большинство наверняка ответит отрицательно. А вот среди нас живут ничем не примечательные, на первый взгляд, люди, которые знают свою родословную на много-много поколений, на сотни лет в прошлое, пишет «Вечерний Гродно».
Безвизовые туристы привозят в Гродно интересные истории и документы. В начале лета в город на Немане приехала скромный экономист из Литвы Бригита Будрикене и попросила меня разобраться с рукописными документами её предков из рода Лядских (девичья фамилия Бригиты), поскольку бумаги старые и написаны на польском языке. Получив копии и поработав с ними, я быстро понял, что познакомился с человеком, родословная которого известна на девятнадцать поколений и уходит в такую глубину веков, что даже тяжело в это поверить.
Первый достоверно известный представитель рода Лядских — московский боярин Андрей Кобыла. Он упоминается только один раз в летописях в 1347 году, когда был послан в Тверь за невестой для московского князя Симеона Гордого. Самый младший из сыновей Андрея Кобылы — Федор Кошка — был очень близок к московскому князю Дмитрию Донскому, победителю татар на Куликовом поле.
Федор имел нескольких внуков. Одного из них звали Захарий Иванович Кошкин. От него пошли бояре с фамилией Захарьины. В то время, в XV–XVI веках, фамилии только начинали появляться и происходили чаще всего из отчеств. У Захария Кошкина упоминается три сына — Яков, Юрий и Василий. Внучка Юрия, Анастасия Захарьина, стала первой женой царя Ивана Грозного, а его праправнук, Михаил Романов, в 1613 году был избран русским царём и основал династию, триста лет правившую Россией. Другой сын Захария — Василий Захарьевич Кошкин-Лядский — впервые упоминается как Лядский. Лядским он стал потому, что владел Лядским погостом на Псковщине.
Сын Василия Иван Лядский в 1534 году бежал из Московии в Великое княжество Литовское. В те времена это было вполне обычное явление — князья и бояре часто перебегали из Литвы в Московию и наоборот. Великий князь Литовский Жигимонт Старый дал Ивану Васильевичу во владение Желудок в Беларуси и Новый Двор в Литве. Иван Васильевич также известен тем, что по его рассказам в середине XVI века была издана самая первая карта Московии, которую больше ста лет перепечатывали многие европейские авторы. Высокопоставленный перебежчик оказался очень ценным источником информации.
Бывший московский боярин Иван Васильевич имел внуков Теодора и Григория, которые верно служили своей новой родине — Речи Посполитой. Теодор Лядский получил европейское образование, всерьёз занимался алхимией и прославился в военном деле. Рота знаменитых крылатых гусар из двухсот человек под его командованием сыграла решающую роль в разгроме шведов войсками Речи Посполитой под Кирхгольмом в 1605 году. Кстати, добытые шведские знамёна после победы были привезены в гродненский замок. Сын Теодора, жмудский староста и минский каштелян Ян Альфонс Лядский, был исключительно верующим человеком, построил монастыри для монахов-доминиканцев в литовских Шальчининкае и Великом Дворе. В то время Лядские уже не владели Желудком, но память о них осталась на Щучинщине в названиях деревень Лядск и Высокий Лядск.
Со временем род сильно обеднел, но и во времена Российской империи Лядские сохранили шляхетство и герб с изображением дракона на красном фоне. Своим дальним родством с властителями огромной империи, растянувшейся от Понеманья до Тихого океана, Лядские не особо хвалились: ведь теперь они являлись подданными Романовых. Когда я отдавал Бригите её огромную родословную и в шутку посоветовал предъявить претензии на корону Российской империи, она только усмехнулась: «Мне и в Литве хорошо».