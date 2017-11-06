Apple раскрыла важный секрет дисплея iPhone X 7 6.11.2017, 13:31

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При эксплуатации нового гаджета надо соблюдать некоторые правила.

Американская корпорация Apple предупредила об опасности выгорания дисплея нового iPhone X. 3 ноября компания актуализировала инструкцию по использованию дисплея Super Retina, внеся правила, которые позволяют избежать выгорания экрана, сообщает в понедельник, 6 ноября, специализированный портал zdnet.de (перевод – dw.com). Речь идет об эффекте, когда на экране видно предыдущее изображение в полустертом виде и на него накладывается следующее.

Новый дисплей является лучшим OLED-дисплеем из всех, которые компания до сих пор использовала в смартфонах, однако он подвержен "легким визуальным изменениям", в частности выгоранию, указывается в документе. Этот эффект возникает после того, как на дисплее на протяжении долгого времени открыто высококонтрастное изображение. Поэтому в новой инструкции Apple рекомендует не использовать постоянно максимальную яркость. По данным компании, это обычный и ожидаемый феномен.

Подобная проблема уже возникала в смартфоне Google Pixel 2 XL. После жалоб пользователей на выгорание дисплея уже после нескольких дней эксплуатации корпорация Goolge провела обновление программного обеспечения, понизив максимальную яркость дисплея.

В продаже с 3 ноября

Новый флагман Apple iPhone X поступил в продажу 3 ноября в более чем пятидесяти странах. Самый дорогой смартфон в США он стоит от 999 долларов, в Германии - от 1149 евро.

Накануне старта продаж iPhone X Apple опубликовала отчетность за четвертый квартал своего финансового года. Выручка компании за июль-сентябрь 2017 года составила 52,6 миллиарда долларов, почти на 2 миллиарда превысив ожидания экспертов и увеличившись по сравнению с прошлым годом на 12 процентных пунктов. В Apple рассчитывают, что первый квартал финансового 2018 года будет еще более впечатляющим благодаря ожидаемому скачку спроса на iPhone X. Аналитики прогнозируют выручку в октябре-декабре от 84 до 87 миллиарда долларов.