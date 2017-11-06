БАТЭ сегодня может потерять шансы на чемпионство 10 6.11.2017, 13:52

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В случае поражения команде Александра Ермаковича уже не догнать солигорский «Шахтер».

В Жодино в последнем матче 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге борисовчане сыграют с местной командой "Торпедо-БелАЗ", начало прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 17.25, пишет Еврорадио.

В случае поражения команде Александра Ермаковича уже не догнать солигорский "Шахтер". После победы в Новополоцке над местным "Нафтаном" (5:1) горняки набрали 65 очков.

Минское "Динамо", которое выиграло у "Слуцка" (2:0), имеет 62 очка. У БАТЭ 58 очков и игра в запасе. Правда, борисовчанам, после рассмотрения апелляции, еще могут вернуть три очка за победу над "Слуцком" (6:0), которые у них отобрали из-за скандального "дела Веремко".

Напомним другие результаты матчей 28-го тура: "Днепр" — "Славия" — 5:3, "Крумкачы" — "Гомель" — 0:1, "Городея" — "Минск" — 1:1, "Витебск" — "Ислочь" — 0:2.

Брестское "Динамо" после гостевой победы над гродненским "Неманом" (2:0) с 47 очками вышло на четвертое место. Как раз борьба за него дает мотивацию в матче с борисовчанами "Торпедо-БелАЗ", у которого 45 очков.