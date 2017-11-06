Борисовчанин награжден украинской медалью «За отвагу» 3 6.11.2017, 14:09

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Доброволец из Борисова, который был узником «Площади-2010», удостоен всеукраинской награды.

Уроженец Борисова Александр Молчанов награжден украинской медалью «За відвагу» («За отвагу»). Этой награды он был удостоен за участие в боях на авдеевском направлении.

— Находился в промзоне Авдеевки с ноября 2016 по июнь 2017, участвовал в боях за позицию «Алмаз», прямой наводкой бил из СПГ-9 по танку сепаратистов. После промзоны удерживал одну из отвоeванных у боевиков «ДНР» позиций в районе донецкой фильтровальной станции, — сообщил Александр ex-Press.by.

Напомним, что Александр Молчанов в начале 2000-х был активистом движения «Зубр». Принимал участие в акции протеста 19 декабря 2010 года. Был задержан 6 января 2011 года у себя дома в Борисове. Обвинен в участии в «массовых беспорядках» и в оскорблении официального флага, который он сорвал со здания КГБ.

2 марта 2011 года судья Фрунзенского суда Минска Татьяна Черкас осудила Молчанова на три года заключения в колонии усиленного режима. Отбывал наказание в колонии № 15 Могилева. Был помилован Лукашенко, хотя прошения о помиловании не писал.

После того как Молчанов был осужден по событиям 19 декабря 2010 года, он не мог никуда устроиться на работу. Его никуда не брали, несмотря на то, что раньше он работал на Борисовском ремонтно-механическом заводе, «Гидроусилителе» и БАТЭ. Сбор металлолома был единственным способом его заработка.

В январе 2012 года на Александра Молчанова было заведено новое уголовное дело. На этот раз его обвинили в краже металлолома с территории заброшенного цеха завода тяжелых кузнечных штамповок в Жодино. В апреле 2012 года он был осужден на полтора года лишения свободы в колонии строгого режима и отбыл наказание в ИТК 14 в Новосадах под Борисовом.

Отбыв заключение в колонии строгого режима в Новосадах, Александр Молчанов переехал в Украину, где по контракту вступил в ряды Вооруженных сил этой страны.

Медаль «За відвагу» — это негосударственная всеукраинская награда с особым статусом, основанная с целью становления уважения общества к героям АТО, которые в сложных условиях службы доказали свою верность долгу и народа Украины. Медалью награждаются бойцы и волонтеры за личное мужество и отвагу, проявленные в горячих точках АТО.