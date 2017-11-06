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Журналистка Фельгенгауэр вернулась в эфир «Эха Москвы»

  • 6.11.2017, 14:25
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Татьяна Фельгенгауэр

Ведущая вернулась спустя четыре дня после выписки из больницы.

Ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр вернулась в эфир после совершенного на нее покушения. Об этом она сообщила в своем Twitter, пишет Гордон.

"А включайте "Эхо"! Я вам что-нибудь расскажу!" – написала она.

23 октября в офис радиостанции "Эхо Москвы" проник гражданин Израиля Борис Гриц и ударил Фельгенгауэр ножом в область шеи. Нападавшего задержал охранник радиостанции и передал его правоохранительным органам.


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