Денис Ивашин: Праздновать в Беларуси 7 ноября - просто нелепо 9 6.11.2017, 14:34

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Денис Ивашин

Фото: "Белорусский партизан"

Гродненцы против празднования октябрьской революции.

В Гродно, как и в других городах Беларуси, празднично отметили 100-летие октябрьского переворота, который белорусские власти называют октябрьской революции. Общественные деятели и историки против празднования этой даты на государственном уровне.

Рассказал «Радыё Рацыі» историк Ян Лелевич:

- Пол Беларуси 7 ноября (25 октября) 1917 была под немецкой оккупацией, соответственно эта дата на тот момент ничего не принесла. Есть даты нашей отечественной истории, наших традиций, взять хотя бы День предков 2-го ноября.

Для журналиста, редактора белорусской службы сайта informnapalm.org Дениса Ивашина, этот день омрачен смертями сотен тысяч белорусов:

- День омрачен смертями десятков миллионов человек, большим террором, практически каждый квадратный метр полит кровью белорусов. В этих реалиях, когда все это известно, когда практически еженедельно происходит толока в Куропатах, в нашем национальном мемориале, где лежат тысячи жертв большевиков, праздновать в этих реалиях 7-го ноября, я считаю просто нелепо. Это свидетельствует о реальном уровень политики, которую проводит Беларусь.

Официально день 7 ноября в Беларуси - выходной день, в который не работают большинство предприятий и государственных учреждений. Беларусь - единственная страна, где на государственном уровне празднуется день октябрьской революции.