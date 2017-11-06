Робот-пингвин попал в Книгу рекордов Гиннеса 6.11.2017, 14:42

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Робота создали в Японии.

Симпатичный робот, сделанный в виде пингвина, благодаря своим создателям так хорошо научился прыгать через скакалку, что стал мировым рекордсменом, пишет 120.su.

Механическое создание под названием «Jumpen» было сделано в Национальном технологическом институте в Японии. Недавно оно было представлено общественности на тематическом мероприятии, прошедшем в Токио.

Именно там пингвин показал всем присутствующим, как замечательно он умеет прыгать. Двое мужчин крутили для него верёвку, и роботу удалось за минуту совершить 106 успешных прыжков, за что он и попал в Книгу рекордов Гиннеса.