Блогерша из Минска: В Беларуси очень сложно зарабатывать через Instagram 10 6.11.2017, 15:01

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История минчанки с 50 000 подписчиками в социальной сети.

Инстаграма сейчас нет только у ленивого. Мы поговорили с популярной белорусской блогеркой Аней Протасовой о том, как развить свой профиль, обрабатывать фото, писать посты и зарабатывать в Instagram, пишет citydog.by.

«НОЧЬЮ МОГЛА ПРОСНУТЬСЯ – ПРОВЕРИТЬ, НЕ УДАЛИЛИ ЛИ МОЮ СТРАНИЧКУ»

– Блогинг всего лишь мое увлечение. Основная деятельность – учеба в медицинском на стоматологическом факультете. Еще много времени уделяю кроссфиту.

Instagram-аккаунту, который я сейчас развиваю, всего 3,5 месяца. Это моя вторая страница: первую заблокировали и удалили «за пропаганду анорексии». На удаленном аккаунте было 20 тысяч подписчиков, это меньше, чем сейчас, но все равно неприятно, ведь я его развивала больше года.

Я создала профиль в Instagram около года назад, чтобы помогать себе вести здоровый образ жизни: контролировать питание и тренировки. Я понимала, что кто-то будет смотреть, надеялась, что это мотивирует меня не срываться. Неожиданно люди начали подписываться, они задавали вопросы и просили советы. Может, потому что первое время я фотографировала только еду и кофе, иногда выкладывала рецепты – был такой food-профиль.

Фотографии меня начали появляться в аккаунте где-то через полгода. С этого момента и пошел рост аудитории. Чем больше у профиля подписчиков, тем больше приходит новых людей. Если аудитория небольшая, то прирост маленький: при 3000–5000 подписчиков где-то по 10–15 человек в день. Очень круто работает выход в топ: это когда твоя публикация высвечивается в рекомендованных Instagram, выходит в топ по хештегам – тогда ее видно. У меня в первом аккаунте было несколько таких постов, они выходили в охват по 500 000–700 000 за первые дни, после такой публикации подписывались около 2000 человек.

Сейчас моя аудитория – 50 000 и каждая удачная фотография дает по 3000–5000 подписчиков. А еще был момент, когда Instagram почистил всех ботов, но у меня это было не очень заметно, потому что профиль молодой. У меня ушло около 700 человек, а некоторые старые аккаунты потеряли 5000–10 000.

А в конце сентября появилась новая проблема. Примерно 19 числа пошла первая волна блокировок популярных блогеров. Я очень боялась, ночью могла проснуться и зайти в Instagram, чтобы проверить, не удалили ли мою страничку.

«СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ ЕСТЬ ПАРНИ, НО Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ОНИ У МЕНЯ ДЕЛАЮТ»

До того, как завела Instagram, я занималась фотографией. Так и научилась фоткать и обрабатывать. А писать я люблю с детства, когда-то сочиняла стихи и всякие тексты. Даже хотела стать журналистом и фотографом, но стала блогером.

Сейчас у меня есть два основных фотографа. Одного я вырастила с пеленок – это младшая сестра и второго сделала за полгода – мой парень. Парень уже хорошо знает, как нужно присесть, где сфоткать снизу, когда нужно сфоткать в полный рост. Можно сказать, он прошел инсталогию.

Как и любому другому инстаграмеру мне надо на кого-то ровняться, должны быть люди, которые вдохновляют. Мне нравятся Саша Митрошина и Крис Шелест – это всем известные девушки, на которых многие подписаны.

В комментариях и в direct я общаюсь со своими подписчицами. Это девочки примерно моего возраста, которые замотивированы сделать себя лучше. Причем во всех аспектах. Я иногда читаю комменты и мне становятся немного страшно: они хотят классную фигуру, вести блог, и чуть ли не со школы развивать свой бизнес. У них есть конкретные цели и задачи и это меня мотивирует. Среди подписчиков есть и парни, но они в меньшинстве, по статистике – 15% и я не знаю, что они у меня делают.

СЕЙЧАС ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ БЛОГЕРАМИ

Сейчас моя задача немного увести профиль от спорта разбавить темами личного характера. Для того, чтобы достигнуть цели я задаю себе определенное время, например, месяц. Ежедневно я делаю хотя бы один пост. Сейчас контент-план я составила так, что большинство постов посвящены спорту и питанию, но при этом хотя бы 2 публикации в неделю не относятся к этой теме.

С фотографиями немного сложнее, потому что важна общая картинка. Нужно делать фотосессии: отснимать определенное количество фотографий, штук 10 одного стиля, чтобы их можно было похоже обработать.

Кстати, посты по развитию Instagram сейчас заходят очень хорошо – все хотят быть блогерами. Уже даже попу не так хотят качать. Но все-таки популярность публикации больше зависит не от текста, а от фотографии. Вот, фотографии фигуры хорошо набирают. Хорошо цепляют взгляд пользователей красивая талия или попа.

Обычно блогинг становится основным занятием. Чем больше аудитория, тем больше это занимает времени. Но, если честно, я бы этого не хотела. Я же не зря 5 лет убивалась в меде, не для того, чтобы положить свой диплом на полку.

В БЕЛАРУСИ СЛОЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ ЧЕРЕЗ INSTAGRAM

Как и любой блогер я зарабатываю деньги через Instagram. Но в Беларуси пока что к этому не приспособлены. Переводы и заказы – это в большинстве Россия и Украина, а у нас с этим проблема. Я берусь рекламировать примерно 20% из того, что мне предлагают. Однозначно не беру то, что касается быстрого похудения, не рекламирую все то, что копирует какие-то бренды (подделки Dolce & Gabbana, например), не рекламирую то, в чем не разбираюсь. Недавно предлагали прорекламировать шапочку с наушниками, но я не представляю, как это проверить, как ее подать, поэтому за такое не берусь. А что касается рекламы личных страниц, то мне просто должен понравиться человек и его аккаунт, он должен нести что-то полезное.

ХОЧУ СОЗДАТЬ YOUTUBE-КАНАЛ

Я стараюсь немного отойти от основной тематики своего блога. Больше писать про продвижение в Instagram, советую, как красиво вести профиль и зарабатывать на этом. На самом деле у меня еще очень много планов. Темы, которые я развиваю – это больше для аудитории. Меня, конечно они тоже волнуют, но я бы хотела больше писать о ситуации с медициной, о социальных проблемах, о детях и так далее. Давно уже сидит идея завести youtube-канал, где про это все можно будет рассказывать. Мне легче рассказать, чем написать. Тем более пост в Instagram ограничен и туда нельзя все вложить.

«ПОЭТОМУ ПОЙДЕТ ПЕТЯ, КОТОРЫЙ ТУПЕЕ ТЕБЯ, НО ОН ПАРЕНЬ»

У меня изначально было написано в шапке профиля «культ тела, феминизма и котиков», но это была шуточная фраза. Культом тела обычно озабочены ограниченные личности и, к сожалению, таких сейчас в Instagram очень много. Когда я начала выставлять свою фигуру все писали, что я на ней заморочена.

У меня была серия публикаций, связанных с феминизмом. Когда я переехала из Гомеля в Минск, столкнулась с дискриминацией: при поступлении в университет, увидела разницу в отношении к девочкам и к мальчикам. Я начала взрослеть и поняла, что что-то не то происходит в обществе. Даже при приеме на скорую всегда отдадут предпочтение парням, так же и на распределении. Ты можешь быть лучшим на курсе, захочешь стать крутым хирургом, посвятишь этому пять лет, а по итогу тебе скажут: «Нет, ты женщина, ты создашь семью, не захочешь делать операции и дежурить. Поэтому пойдет Петя, который тупее тебя, но он парень». И меня бомбануло, потом я подписалась на профиль Саши Митрошиной, она очень много писала по этому поводу, упоминала разные исследования, я их читала и охреневала от того, что происходит в мире.

Вообще, я создала профиль ради того, чтобы жить для себя и стать лучше. Это не ограничивается фигурой или тренировками. Нужно читать, заводить отношения, при чем даже неудачные, нужно общаться – блоги для того и создаются, чтобы находить людей по интересам. Ну а что касается феминизма, то нужно отстаивать свои права: доказывать, что ты не хуже и не лучше, ты такой же человек и можешь все то же самое.