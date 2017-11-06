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На границе с Польшей и Литвой большие очереди

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  • 6.11.2017, 15:47
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Пассажиропоток в два раза больше обычного.

Большие выходные спровоцировали сложную ситуацию на границе Беларуси с Литвой и Польшей. На выезде из страны уже вчера вечером скопились очереди из легковых и грузовых автомобилей, пишет tut.by.

Госпогранкомитет просит учитывать эту информацию тех, кто собрался за границу, и выбирать свободные пункты пропуска.

Официальный представитель ГПК Антон Бычковский рассказал, что за последние пять дней пассажиропоток на выезд из Беларуси вырос более чем в два раза.

По последним данным, на литовском направлении меньше всего очереди в «Котловке», на польском — в «Домачево».

Актуальная информация о ситуации на границе каждый час обновляется на сайте Госпогранкомитета.


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