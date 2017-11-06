Сотни американцев собрались на молитву возле церкви в Техасе 6.11.2017, 15:57

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Фото: Reuters

Собравшиеся почтили память жертв стрельбы в баптистской церкви.

Сегодня ночью сотни жителей Техаса почтили память жертв массового убийства в баптистской церкви небольшого городка Сатерленд Спрингс на юге штата. После полуночи они собрались через дорогу от храма, зажгли свечи и прочитали молитву, сообщает ABC News, пишет tut.by.

Накануне стрелок с автоматом убил по меньшей мере 26 человек и ранил еще двадцать прихожан церкви в городке на юге американского штата Техас. Погибшим было от 5 до 72 лет, сообщил на пресс-конференции местный губернатор Грег Эбботт. Одной из жертв стала и 14-летняя дочь пастора.

Тела 23 жертв стрельбы были найдены в церкви, еще два человека — снаружи, они пытались убежать от стрелка. Еще один человек умер по дороге в больницу.

Reuters пишет, что боевик действовал в одиночку. Одетый в черную спецодежду и бронежилет мужчина подъехал к церкви в Сазерленд-Спрингс и открыл огонь на входе. Потом он зашел вовнутрь и продолжил стрелять.

Несколько источников Fox News идентифицировали боевика как 26-летнего Девина Патрика Келли. В 2012 году этот человек был со скандалом уволен из ВВС США. Трибунал возбудил против него дело за избиение жены и ребенка и позже приговорил к 12 месяцам тюрьмы. В 2014 году он был разжалован и уволен из армии.

Официального подтверждения личности нападавшего пока нет.

По информации BBC, стрелявший скрылся с места преступления на машине. Позже полиция нашла его мертвым. По одной из версий, его застрелил вооруженный очевидец происшествия.

На месте происшествия работают агенты ФБР, однако пока мотивы нападавшего установить не удалось.

Нападение в Техасе произошло всего через месяц после того, как злоумышленник открыл огонь по посетителям концерта под открытым небом в Лас-Вегасе. Это нападение, в результате которого погибло 58 человек и сотни получили ранения, стало самым кровавым массовым преступлением в недавней истории США.