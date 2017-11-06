Белорусы Бельгии открыли памятник автору музыки для гимна «Магутны Божа» 1 6.11.2017, 16:09

Памятник Николаю Ровенскому установили в городе Левен.

1 ноября на кладбище в бельгийском Левене был торжественно открыт восстановленный памятник Николаю Ровенскому. Об этом сообщил в своем «Фейсбуке» Павел Хивук:

«Идея об установлении новых плит возникла в прошлом году, как раз на Дзяды. Несколько месяцев шло обсуждение, как должны выглядеть эти плиты, какой камень должен быть использованы и какое содержание должен нести восстановлен памятник. Было очевидно, что нужен какой-то текст на нидерландском языке для свидетельства всем о белорусском композиторе. Одновременно хотелось, чтобы было упоминание гимна «Магутны Божа», музыку для которого написал Николай Равенский. А напоследок возникла идея добавить портрет композитора», - отметил рассказал активист.