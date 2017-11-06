В самом центре Минска будут строить элитное жилье на месте кладбища? 6 6.11.2017, 16:21

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Минские краеведы начали бить тревогу.

12 сентября в Минском городском центре недвижимости завершился аукцион, на котором площадку бывшего депо в границах проспекта Машерова и улиц Красной и Киселева за 8,8 млн. долларов купила компания «А-100 Девелопмент». Однако у минских краеведов возникло сомнение: не появится ли элитный район на месте бывшего кладбища?

12 сентября в Минском городском центре недвижимости завершился аукцион, на котором площадку бывшего депо в границах проспекта Машерова и улиц Красной и Киселева за 8,8 млн. долларов купила компания «А-100 Девелопмент». Мы писали об этом в сентябре. Однако у минских краеведов возникло сомнение: не появится ли элитный район на месте бывшего кладбища?

По условиям аукциона, застройщик должен снести все здания на участке и демонтировать инженерные сети (на что еще потребуется 6,9 млн. долларов) и построить элитное жилье, подземные паркинги, детский сад и другие объекты социального-общественного назначения. Но историки предупреждают:

– На месте депо в последней трети XIX века было небольшое кладбище, третье православное в городе. Снесли его перед строительством депо. Захоронения остались под землей, – в интервью tut.by рассказал знаток истории и экскурсовод Иван Сацукевич, добавив, что пока это просто предположение.

В компании «А-100 Девелопмент» новую информацию комментировать отказались, но в неофициальной беседе с журналистами рассказали, что о возможном кладбище вообще не слышали, а покупали участок как бывшее трамвайно-троллейбусное дэпо.