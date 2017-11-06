закрыть
6 ноября 2017, понедельник, 18:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске возле универмага «Беларусь» устанавливают новогоднюю елку

4
  • 6.11.2017, 17:28
  • 1,870

Осенняя погода и до +12 градусов никак не навевают новогоднее настроение.

Между тем торговля уже вовсю принаряжается к праздникам, до которых еще больше полутора месяцев. Мнения по поводу украшения витрин и елей в начале ноября разнятся. Кто-то считает, что это слишком рано, а кто-то, напротив, рад и уже испытывает новогоднее настроение, пишет onliner.by.

— Еще бы летом поставили, надоесть успеет до Нового года. Что за ерунда! Не торопите время, оно и так быстро летит, — ворчат минчане, проходящие мимо универмага «Беларусь», где пока сиротливо стоит остов будущей зеленой красавицы.

— Где это видано, чтобы на ноябрьские праздники елки ставили. Никогда такого не было, — охают проходящие мимо.

— Наоборот, хорошо, уже ощущение праздника есть, — не соглашаются с ними молодые люди. — Как известно, предвкушение лучше самого праздника.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза