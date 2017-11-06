В Минске возле универмага «Беларусь» устанавливают новогоднюю елку 4 6.11.2017, 17:28

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Осенняя погода и до +12 градусов никак не навевают новогоднее настроение.

Между тем торговля уже вовсю принаряжается к праздникам, до которых еще больше полутора месяцев. Мнения по поводу украшения витрин и елей в начале ноября разнятся. Кто-то считает, что это слишком рано, а кто-то, напротив, рад и уже испытывает новогоднее настроение, пишет onliner.by.

— Еще бы летом поставили, надоесть успеет до Нового года. Что за ерунда! Не торопите время, оно и так быстро летит, — ворчат минчане, проходящие мимо универмага «Беларусь», где пока сиротливо стоит остов будущей зеленой красавицы.

— Где это видано, чтобы на ноябрьские праздники елки ставили. Никогда такого не было, — охают проходящие мимо.

— Наоборот, хорошо, уже ощущение праздника есть, — не соглашаются с ними молодые люди. — Как известно, предвкушение лучше самого праздника.