Профсоюзный активист: Лучше бы потраченные на 7-ое ноября деньги направили на ЖКХ или ветеранам 6.11.2017, 17:49

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Активисты Гродно выступают против празднования 100-летия октябрьского переворота.

По их мнению лучше отмечать «Дзяды» и сделать этот день выходным. Рассказывает «Радыё Рацыі» член независимого профсоюза Игорь Банцер:

- Как можно праздновать событие, состоявшееся в чужой стране, за тысячи километров от нас. В стране, где эта революция произошла, ее уже давно не празднуют. Мы как "мракобесы", которые не имеют своей истории, празднуем чужие праздники. Поэтому я к этому отношусь очень отрицательно. Лучше деньги, которые пошли на праздничные мероприятия, направили на ЖКХ, или на образование, или на помощь инвалидам или ветеранам.

Для активиста Объединенной гражданской партии Ежи Григенча этот праздник связан в первую очередь с большевиками и "продразверсткой".

- Пришли большевики, забрали всю собственность, загнали в колхозы. Кто не подчинился, того направили - кого на Соловки, кого в Казахстан. Какой это может быть праздник? «Дзяды» - это праздник. «Дзяды» мы не отмечаем. Отмечаем зато 7 ноября. Какая власть - такие и праздники. .

Беларусь осталась единственной в мире страной, где день Октябрьского переворота отмечается официально.