Гродненец стал первым белорусом, покорившим Пирамиду Карстенс 6.11.2017, 17:59

Вадим Фролов побывал в каменном веке и забрался на самую высокую точку Океании.

Уроженец Гродно Вадим Фролов продолжает покорять семь самых высоких вершин всех континентов планеты. После подъема на африканский Килиманджаро, на массив Винсон в Антарктиде и Эльбрус в Европе, Вадим покорил самую экзотическую вершину Австралии и Океании — Пирамиду Карстенс в диких джунглях Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи.

Журналисты связались с Вадимом за несколько дней до восхождения. Он рассказал vgr.by, что в Папуа-Новой Гвинее нестабильная политическая обстановка.

— Вооруженные папуасы обстреляли полицейских, в городе неспокойно, поэтому, когда мы заселялись в гостиницу, приехали полицейские, проверили документы, разрешения на восхождение и взяли расписки, что в случае нашей гибели полиция ответственности не несет, — рассказал Вадим.

На этот раз на восхождение подобралась сильная группа, в которой были опытные альпинисты, в том числе и Александр Абрамов, на счету которого 8 покорений Эвереста. Правда, группа решила покорять Карстенс без акклиматизации и зашла на высоту 4884 метра в субботу, 4 ноября.

По традиции Вадим Фролов поднял над Океанией флаг своего родного Гродно.

Вот что пишут про восхождение на Пирамиду Карстенс на сайте «7 Вершин» — компании, которая организует восхождения:

«Основная сложность — добраться до горы. Поход до базового лагеря Пирамиды Карстенс - это многодневный треккинг по непростым тропам и ежедневные переходы по 8-10 часов (для людей со средней физической подготовкой) по джунглям, скользким тропам и высокогорным болотам.

Сам остров предоставляет возможность побывать в каменном веке, так как традиционный уклад жизни большинства жителей острова за тысячелетия изменился не слишком сильно. Правда, вдоль основных туристических дорог уже сформировалась прослойка модернизированных папуасов. Но в целом по острову таких не очень много.

Остров Папуа Новая Гвинея (второй по величине остров в мире после Гренландии) расположен в Юго-Восточной Азии. Он омывается водами Тихого океана с севера и востока-юго-востока, а также Индийского океана с юго-запада.

Ириан-Джайя - так называется западная часть острова Новая Гвинея. Эта территория, именовавшаяся ранее Нидерландская Новая Гвинея, была присоединена к Индонезии в 1963 г. после короткой, но ожесточенной военной кампании, предпринятой президентом Сукарно.

На сегодняшний день Ириан-Джайя считается наиболее оторванным от остального мира районом. Мангровые болота делают непроходимыми значительные участки берега, а густые джунгли и высокие горы (некоторые покрытые снегом вершины достигают высоты 5000 м) полностью изолируют друг от друга отдельные части этой территории. Здесь почти нет дорог и крайне неразвито воздушное и морское сообщение, в результате чего до многих отдаленных деревень приходится иногда неделями добираться по узким и опасным тропам.

Отчасти, вероятно, из-за своей территориальной раздробленности эта провинция отличается невероятным многообразием народов и культур. Обособленные и своеобразные местные племена, многие из которых едва преодолели уровень каменного века - говорят более чем на 100 языках, непонятных даже их соседям.