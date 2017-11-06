Times заявило о причастности России к Brexit 6.11.2017, 18:04

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Фото: ukrep.be

Ряд ведущих активистов Brexit - руководители организации ратующей за потепление отношений с РФ.

Россия имела связь с представителями избирательной команды Дональда Трампа в США и активистами британской агитационной кампании за выход из Евросоюза (Brexit).

Об этом пишет издание The Sunday Times, передает украинская редакция "Голос Америки".

"Кремлевское манипулирования американскими выборами началось с Brexit", - пишет издание.

Автор статьи указывает на то, что ряд ведущих активистов британской кампании за выход из Евросоюза оказались руководителями новой организации "Вестминстерский форум России" (Westminster Russia Forum), которая лоббирует смягчение политики Британии в отношении РФ.

Коммерческий директор форума Найджел Суссман, который представляет популистскую партию UKIP, этой весной посещал оккупированный Россией Крым и по возвращению заявил, что российская аннексия полуострова оправдана, то что РФ, которая является "демократической страной", несправедливо "демонизируют".

Суссман является одним из немногих британских политиков, которые призывают полностью нормализовать отношения с Кремлем, несмотря на его внешнюю и внутреннюю политику.

Также издание пишет, что связи некоторых представителей избирательной кампании Дональда Трампа с РФ пролегали через Великобританию.

В частности, бывший помощник Трампа Джордж Пападопулос, который признал себя виновным во лжи о контактах с российскими представителями во время предвыборной кампании, некоторые из тех встреч проводил в Лондоне.