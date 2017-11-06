Как выглядит лос-анджелесский особняк Илона Маска 1 6.11.2017, 18:29

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал, как выглядит особняк, в котором он живет уже восемь лет.

Дом находится в Лос-Анджелесе в районе Бель-Эйр, расположенном на склонах гор Санта-Моника, пишет Time (перевод — nv.ua).

Первые три года Маск арендовал дом пока не выкупил его в 2012 году за 17 млн долларов. Он стал первым в его списке элитной недвижимости. Особняк имеет семь спален и ванных комнат, спортзал, домашний кинотеатр, где миллиардер чаще играет в видеоигры, теннисный корт и большой бассейн на улице.

На сегодняшний день Маск владеет пятью домами в районе Бель-Эйр общей стоимостью 72 млн долларов. Последняя недвижимость была куплена в 2016 году и сейчас находится на этапе ремонта.