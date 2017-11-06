Сын Роналду оказался фанатом Месси 6.11.2017, 18:55

Роналду-младший и Месси познакомились в 2015 году на церемонии вручения «Золотого мяча» в Цюрихе.

На церемонии FIFA The Best в Лондоне Роналду снова признали лучшим игроком мира. Помимо совместных фоток Криштиану с сыном и беременной подругой, в объектив попал очень интересный кадр: Криштиану-младший смотрит на Месси, пишет «Трибуна».

Quédate con el que te mire como el hijo de CR7 a Lionel pic.twitter.com/ZHLKPE7sYk — Martin Ponte (@Martin_Ponte) 24 октября 2017 г.

Пока Криштиану благодарил всех со сцены, камеры вновь засекли, как его сын поглядывает в сторону Лео.

Роналду-младший и Месси познакомились в 2015 году на церемонии вручения «Золотого мяча» в Цюрихе. Джуниор находился за кулисами вместе семьей. Когда мимо проходил Лео, он подбежал к аргентинцу, чтобы пожать ему руку.

«Как дела? Все хорошо?» – спросил Лео у младшего.

В беседу вступил Криштиану: «Мой сын смотрит видео с тобой в интернете и постоянно говорит о тебе».

Лионель с улыбкой ответил: «Надеюсь, это поможет тебе».

Сам Роналду-младший застеснялся и не смог сказать ни слова.

В октябре 2015 года на церемонии вручения приза лучшему бомбардиру Европы Роналду-младший поставил бабушку Долореш Авейру в неловкое положение.

«Сколько «Золотых мячей» у Месси?» – спросил младший у бабушки прямо перед объективами камер.

«Не хочу знать о Месси. У твоего отца три «Золотых мяча» и четыре «Золотых бутсы», – раздраженно ответила бабушка.

В тот же месяц Долореш выложила в инстаграме милое фото с внуком:

Казалось, обычное фото счастливой семьи. Но журналисты AS обратили внимание на очень интересную деталь: на планшете Роналду-младший смотрит видео с Лео Месси.

Спустя некоторое время Долореш удалила фото.

На пресс-конференции, посвященной фильму «Роналду», Криштиану общался с прессой. Один из журналистов вспомнил теплое знакомство его сына с Лео на церемонии и в который раз поинтересовался об отношении португальца к их конкуренции с Месси.

«У меня нет конкурентов. Мой сын ценит хороших игроков, как Лео. Это круто. Он умный парень, смышленый и говорит не только о Месси. Он говорит и о Хамесе, Пепе, Коэнтрау, Неймаре и других классных игроках. Я уважаю его выбор», – ответил Роналду.

Роналду-младший играет сейчас в детском составе «Посуэло» – скромной команды четвертого испанского дивизиона – и регулярно тренируется с отцом. Криштиану хочет, чтобы сын пошел по его стопам, но категорически против, чтобы Джуниор играл в воротах и болел за «Барсу».

«Как я отреагирую, если мой сын начнет болеть за «Барсу»? Этого никогда не случится, у него отцовские гены. Однако если же это реально произойдет, я приму это. Я не буду брать его на матчи на «Камп Ноу», но и наказывать не буду, все-таки он мой сын».