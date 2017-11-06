Офшорной тайны больше нет 8 Роман Анин, «Новая газета»

6.11.2017, 19:04

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Фото: EPA

Что вы узнаете из новой глобальной утечки документов, сравнимой с Panama Papers.

Публикация «Панамского архива» произвела эффект «ящика Пандоры» для офшорных секретов мира. Прошло чуть более года после одной из самых масштабных утечек данных об офшорах, как в руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о владельцах фирм на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских и других экзотических островах.

Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF). «Панамский архив» оказался настоящим сокровищем, потому что в нем раскрывались тайны, к которым ни одно СМИ и даже ни одна спецслужба никогда не получили бы доступ, если бы не утечка. Во внутренних документах MF содержались сведения о тысячах бенефициаров офшорных компаний и их сделках.

Благодаря «Панамскому архиву» мы узнали о секретных счетах на миллиарды долларов виолончелиста Сергея Ролдугина, одного из ближайших друзей Владимира Путина; об офшорах высокопоставленных российских чиновников, депутатов и силовиков; о компании в Панаме президента Украины Петра Порошенко и других политических лидеров мира.

«Файлы райских островов»

В Исландии после публикации «Панамского архива» премьер-министр был вынужден уйти в отставку

Фото: EPA

Но пока весь мир обсуждал «Панамский архив», пока в лучших университетах мира изучался новый феномен транснациональной кооперации журналистов, пока политики готовили изменения в законодательстве, а правоохранительные органы только возбуждали дела на основе публикаций репортеров, авторы глобального расследования в строжайшей тайне от коллег и близких уже работали с миллионами новых документов об офшорах. На этот раз в руки журналистов попал внутренний архив файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Новую утечку мы назвали «Файлами райских островов».

Как и полтора года назад, неизвестный источник передал архив немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая в свою очередь поделилась им с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

ICIJ привлек к расследованию 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира.

Единственным участником проекта из России стала «Новая газета». На протяжении года мы вместе с коллегами изучали 13,4 млн документов объемом 1,4 терабайта.

Корпорации, американцы и британцы

Компания Appleby, чей архив попал в руки журналистов, была основана в 1898 году на Бермудах, колонии Великобритании. На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.

Кроме того, Appleby считалась одним из самых «чистых» офшорных регистраторов мира: в компании существовала строгая процедура проверки клиентов. К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов.

Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница.

Если клиентами MF были многие чиновники и преступники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы (к примеру, фонд королевы Великобритании Елизаветы II).

Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше. Россия даже не входит в топ-10 стран, чьи граждане пользовались услугами Appleby. Первое место в этом списке занимают люди из США (более 31 тыс. клиентов), на втором — Великобритании (более 14 тыс. клиентов).

И если «Панамский архив» российская пропаганда еще до публикации объявила заговором мировых СМИ против президента России, то как государственные СМИ объяснят новую утечку, в которой участвуют те же медиа, но герои — западные политики и корпорации, даже трудно представить.

Клиенты из России

Что объединяет Олега Тинькова с Ротенбергами?

Фото: РИА Новости

И тем не менее имена известных граждан России тоже встречаются в «Файлах райских островов». Богатые россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой — регистрацией частных самолетов. Юридическая компания создавала для богатых клиентов из России специальные схемы с регистрацией самолетов на острове Мэн, что позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Этой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и многие другие.

В базе Appleby встречается и имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти», Игоря Сечина. Для Сечиной зарегистрировали компанию на Каймановых островах для инвестиций в недвижимость в России и Восточной Европе.

Действующих чиновников в базе Appleby «Новой газете» обнаружить не удалось. В «Файлах райских островов» встречаются имена лишь двух депутатов Госдумы — Алексея Езубова и Владимира Блоцкого.

Клиенты — монаршие особы

Но большинство клиентов Appleby были из западных стран. К примеру, герцогство Ланкастера, которое управляет активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд в свою очередь вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании. BrightHouse предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100 % годовых. В октябре этого года надзорные органы признали условия многих займов несправедливыми и обязали BrightHouse выплатить почти 15 млн фунтов в качестве компенсации 250 тыс. клиентов.

Королева Елизавета II

Фото: EPA

Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера было неизвестно о последующих вложениях в BrightHouse.

Услугами Appleby пользовалась и королева Иордании Нур аль-Хусейн: она была указана бенефициаром двух трастов на острове Джерси.

Генерал НАТО и поп-звезды

Клиентом Appleby был и отставной генерал армии США Уэсли Кларк, бывший командующий штабом НАТО в Европе. Он был директором компании, занимавшейся азартными онлайн-играми, у этой фирмы были дочерние структуры в офшорах.

В «Файлах райских островов» встречаются и имена звезд шоу-бизнеса: к примеру, поп-звезд Мадонны и Боно, который через компанию на Мальте инвестировал в торговый центр в Литве.

Мадонна

Фото: Reuters

В Appleby не стали подробно отвечать на вопросы журналистов, а опубликовали заявление на своем сайте: «Мы офшорная юридическая компания, которая дает своим клиентам советы, как вести бизнес в рамках закона. Мы не приемлем незаконное поведение. Мы не безгрешны — это правда. Когда мы замечаем, что была допущена ошибка, мы реагируем быстро, чтобы ее исправить, и мы делимся всей необходимой информацией с соответствующими властями».

Роман Анин, «Новая газета»