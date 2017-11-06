Шутники, без которых на белорусских дорогах было бы скучно 2 6.11.2017, 19:38

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Подборка забавных фотографий с белорусских дорог.

Аbw.by делится забавными фото, присланными читателями.

Максим предлагает обратить внимание на надпись на рамке. "Управление батькиными управлениями!" - это, похоже, так же серьезно, как "документ" под лобовым стеклом припаркованного в одном из минских дворов Porsche.

Максим же прислал нам еще одно фото. "Выделяться нужно уметь. Я думал, что на трубу кто-то наехал. А потом присмотрелся..." - написал он.

А это фото наш читатель Виталий сделал не где-нибудь в глубинке, а на МКАД. Возможно, мы чего-то не знаем, а автомобили уже можно "заправлять" сеном?

Никита прислал нам фото с Браславщины. "Лодка не резиновая, между прочим. Перевозит вроде Mazda 626!" - обращает внимание он.

В продолжении темы перевозки грузов Никита же прислал и это фото с комментарием: "Мерс" дизельный, а льют 92-й. А дизель - в бак стеклоочистителя! Так в Латвию возят топливо".

И снова о грузах. Александр: "При приближении к едущему впереди транспортному средству у меня увеличились глаза от удивления. Снимал на внутреннем кольце МКАД в районе Лошицы".

Дмитрий: "Китайцам будут рады даже в туалете на АЗС "Белнефтехим" в Национальном аэропорту".

Виктора повеселила надпись на английском. Ну еще бы! "Просто у самого ребенок очень активный", - отметил автор фото.

Алексей: "Новая модель - Nissan Еnot. Ребята из минского такси - очень креативный народ!"