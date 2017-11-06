Милунович и Гордейчук удержали БАТЭ в чемпионской гонке 10 6.11.2017, 19:51

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БАТЭ, обыграв жодинское «Торпедо», продолжает погоню за «Шахтером».

В этом чемпионате Беларуси ничего не ясно, хоть туров до конца осталось всего ничего. «Шахтер» лидирует, минское «Динамо» чуть позади, а БАТЭ еще дальше после того, как у него отняли три очка за игру со «Слуцком». Если борисовчане хотят сохранить чемпионство, они должны побеждать, а не как в матче с «Нафтаном», пишет «Трибуна».

Одно из финальных испытаний – матч в Жодино, который закрывает 28-й тур. БАТЭ вышел вперед после углового – на 28-й минуте отличился Милунович.

Через четыре минуты сербский защитник оформил дубль.

Но «Торпедо-БелАЗ» не сдается. Незадолго до перерыва Дмитрий Рекиш сократил отставание.

На 59-й Михаил Гордейчук сделал счет 3:1 в пользу БАТЭ – форварду удался изумительный удар.

Михаил Калугин за 12 минут до конца матча снова сократил разницу в счете.

Но вскоре Михаил Гордейчук отличными финтами убрал двоих соперников и забил ещё один роскошный мяч.