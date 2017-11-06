Paradise Papers: Еврокомиссар предлагает создать базу нарушителей
- 6.11.2017, 20:03
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Европейский комиссар по вопросам экономики шокирован опубликованными материалами Райского архива.
Европейский комиссар по вопросам экономики Пьер Московиси «шокирован» опубликованными материалами Райского архива и призывает создать базу нарушителей, сообщает ВВС.
«Этот новый скандал еще раз показывает, что некоторые компании и богатые люди готовы делать что угодно, чтобы не платить налоги», - сказал он.
В связи с этим комиссар призвал создать в ЕС «черный список» нарушителей.
5 октября журналисты-расследователи опубликовали так называемый Райский архив, в котором собраны 13,4 миллиона секретных документов об офшорах компаний и отдельных лиц со всего мира.