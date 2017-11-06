«Отмечать 7 ноября нужно примерно так, как в Англии отмечают День Гая Фокса» 6 6.11.2017, 20:48

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Беларусь - единственная страна в мире, где отмечают 7 ноября на государственном уровне.

Журналист Дмитрий Растаев написал в Фейсбуке о том, почему те, кто сегодня с радостными лицами празднуют «столетие Великого Октября», напоминают ему недолечившегося психа.

«В юбилей кровавой мессы

слышу радостные крики -

у кого рассудок мелкий,

у того Октябрь Великий.

Нам говорят, нельзя переписывать историю - и я с этим согласен. Но, во-первых, её сперва надо как следует написать, очистив от наростов идеологии. А во-вторых, есть фактическое измерение истории, и есть гуманитарное - история как таковая и её восприятие обществом.

Человечество развивается, растёт интеллектуально и нравственно, и то, что у него возникает потребность в переоценке исторических вех - естественный процесс. К кострам инквизиции и людским жертвоприношениям сегодня нельзя относиться так же, как относились к ним их современники.

Представьте себе: живёт человек - дом, семья, дети. И вдруг однажды он едет умом. Убивает родителей, насилует жену, калечит детей. Его потом вылечат, и он продолжит жить дальше, но произошедшее навсегда останется с ним - эту историю никак не перепишешь.

Если человек действительно выздоровел, произошедшее он будет расценивать как огромную трагедию, и всю оставшуюся жизнь проведёт в раскаянии. Если же он начнёт отмечать это как праздник, да ещё с эпитетом «великий», значит, рано его выпустили из психушки.

Те, кто сегодня с радостными пысами празднуют «столетие Великого Октября», напоминают мне недолечившегося психа. И то, что Беларусь - единственная страна в мире, где это делается на государственном уровне, многое говорит о психическом состоянии нашего государства.

Как по мне, отмечать этот день надо совсем по-другому - примерно так, как в Англии отмечают День Гая Фокса, публично сжигая его чучело. Надеюсь дожить до весёлых времён, когда 7 ноября белорусы не цветы к памятнику Ленина будут возлагать, а сжигать его чучело на площадях», - написал Растаев.