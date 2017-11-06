Пять отличий «Райских досье» от «Панамских» 2 6.11.2017, 20:53

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Объясняем, чем отличается новая порция разоблачений от предыдущих.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье, 5 ноября, опубликовал первые результаты анализа секретных файлов, получивших название "Райские досье". В них задокументирована деятельность десятков компаний и физических лиц в офшорах - небольших странах или территориях с льготным налоговым режимом. Журналисты из 67 государств, входящие в ICIJ, на протяжении нескольких месяцев изучали попавшие им в руки файлы, пишет DW.

Мальта - не только природный, но и налоговый рай

Публикация выводов состоялась спустя полтора года после появления "Панамских досье", до сих пор считавшихся крупнейшей утечкой информации, с которой приходилось работать журналистам. Новая порция разоблачений схожа с предыдущей, но есть и отличия.

Размер досье

Объем нынешних утечек меньше, если считать в единицах цифровой информации: 1,4 против 2,6 терабайта - столько "весили" архивы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Если же сравнивать число документов, то "Райские досье" внушительнее: 13,4 против 11,5 миллиона. По этой причине и количество журналистов, задействованных в анализе информации, было примерно одинаковым - около 400 человек.

Размах утечек

Отличие "Райских досье" от "Панамских" заключается в том, что нынешние публикации основываются не на архивах одной фирмы, а на целом ряде источников. В общей сложности, по утверждению газеты Süddeutsche Zeitung, в основу материалов легла 21 утечка, дающая представление о работе в 19 офшорных юрисдикциях. Львиную долю документов составили архивы двух фирм - адвокатской конторы Appleby и компании по доверительному управлению Asiaciti Trust.

Имидж: Mossack Fonseca и Appleby - две большие разницы?

По крайней мере так было принято считать до сих пор. Панамская Mossack Fonseca не считалась фирмой, заботящейся об имидже и о том, чтобы тщательно проверять своих клиентов. Поэтому когда полтора года назад разразился скандал с "Панамскими досье", то сторонники офшорных сделок защищали свою позицию тем, что речь, по их мнению, шла о "паршивой овце" отрасли.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему "Райских досье"

Appleby, напротив, входила в "магическое кольцо офшоров" - группу наиболее респектабельных адвокатских контор, предоставляющих услуги по регистрации компаний в так называемых налоговых оазисах. "Если даже у "магического кольца" дела идут не так, то надо полагать, что проблема есть у всей офшорной финансовой системы", - цитирует газета Süddeutsche Zeitung Джона Кристенсена из независимой организации Tax Justice Network, которая борется с уклонением от налогов.

С точки зрения составителей "Райских" и "Панамских досье", обе конторы недостаточно делали для проверки происхождения финансовых средств клиентов, потворствуя тем самым коррупции и отмыванию денег. В отличие от Mossack Fonseca, которая выбрала тактику молчания, адвокатская контора Appleby активно защищается, утверждая, что никаких нарушений закона в попавших в прессу документах не видит.

Значение разоблачений

16 октября 2017 года на Мальте от взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, погибла журналистка Дафне Каруана Галиция. Это произошло спустя полтора года после того, как были обнародованы "Панамские досье". Дафне не была членом журналистского объединения, анализировавшего данные документы, но, оттолкнувшись от опубликованных материалов, провела собственное расследование в отношении тогдашнего премьер-министра Мальты.

Скандал, который вызвали ее разоблачения, привел к досрочным выборам в этой стране-члене ЕС. Ряд стран с льготным режимом налогообложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.

Помимо этого, в Исландии "Панамские досье" привели к отставке премьер-министра и пяти других политиков, а президенту пришлось отказаться от намерения вновь баллотироваться на этот пост. Свои посты оставили руководители нескольких крупных компаний (например, банка ABN Amro), а также премьер-министр Пакистана.

Иными словами, публикация "Панамских досье" не прошла бесследно. Более сомнительно, что не меньший или даже больший эффект вызовут публикации "Райских досье". Прежде всего потому, что описанные в них факты по большей части не выглядят нарушением закона.

Критика офшорной системы

Именно в этом, возможно, главное отличие последней утечки информации: абсолютное большинство опубликованных сведений, на первый взгляд, не имеют состава преступления. Описанные практики известны и легальны.

"Легальны, но несправедливы", - заметила Зильке Грунвальд из швейцарского журнала Beobachter, которая участвовала в другом крупном международном расследовании 2017 года - описании схемы отмывания денег из России, получившем название "Русская прачечная" или "Ландромат". По нему ведется уголовное расследование в Швейцарии.

Публикацию "Райских досье" Грунвальд поэтому называет "критикой системы". По мнению журналистки, главные вопросы в контексте новой утечки должны звучать сегодня так: почему возможно уклоняться от налогов в такой форме, когда наступит политическая реакция и что требуется, чтобы начались политические изменения.