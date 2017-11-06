закрыть
6 ноября 2017, понедельник, 23:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как Виталий Гурков выиграл очередной престижный титул

4
  • 6.11.2017, 21:01
  • 1,794
Виталий Гурков

В воскресенье народный чемпион сделал большое дело.

В воскресенье, пока Беларусь упивалась первым из трех выходных, Виталий Гурков сделал большое дело. На престижном турнире в Китае, организованном промоушеном Kunlun Fight, белорусский тайбоксер провел три боя, все три выиграл и стал обладателем чемпионского пояса, пишет «Трибуна».

Сначала Гурков по очкам разделался с китайцев Нурлу Мулали. В полуфинале нокаутировал представителя Таиланда Артхита Ханчана. Тот силился продолжить бой, но в конце концов не решился, хоть и сумел подняться на ноги.

В финале Виталий дрался с иранцем Хосссейном Карами. Судьи единогласно отдали победу белорусу.

На судейское решение Гурков отреагировал ликующим рыком.

Наверное, не меньше, чем победа, будет обсуждаться внешний вид белорусского чемпиона. Казалось бы, какой внешний вид может быть у тайбоксера, на котором из одежды только шорты? Но Гурков умеет удивлять по этой части. На поединки в Китае он выходил в интересном шарфике. На шарфике присутствует все – и бело-красно-белый, и «Погоня», и орнамент.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза