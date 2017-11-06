Как Виталий Гурков выиграл очередной престижный титул 4 6.11.2017, 21:01

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Виталий Гурков

В воскресенье народный чемпион сделал большое дело.

В воскресенье, пока Беларусь упивалась первым из трех выходных, Виталий Гурков сделал большое дело. На престижном турнире в Китае, организованном промоушеном Kunlun Fight, белорусский тайбоксер провел три боя, все три выиграл и стал обладателем чемпионского пояса, пишет «Трибуна».

Сначала Гурков по очкам разделался с китайцев Нурлу Мулали. В полуфинале нокаутировал представителя Таиланда Артхита Ханчана. Тот силился продолжить бой, но в конце концов не решился, хоть и сумел подняться на ноги.

В финале Виталий дрался с иранцем Хосссейном Карами. Судьи единогласно отдали победу белорусу.

На судейское решение Гурков отреагировал ликующим рыком.

Наверное, не меньше, чем победа, будет обсуждаться внешний вид белорусского чемпиона. Казалось бы, какой внешний вид может быть у тайбоксера, на котором из одежды только шорты? Но Гурков умеет удивлять по этой части. На поединки в Китае он выходил в интересном шарфике. На шарфике присутствует все – и бело-красно-белый, и «Погоня», и орнамент.