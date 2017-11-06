Минчане о «Кемпински»: Это самая уродливая система, которая закрыла парк 12 6.11.2017, 21:15

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Жители столицы рассказали, что думают долгострое.

Гостиничный комплекс «Кемпински» станет украшением Минска – в этом не сомневается председатель столичного горисполкома Андрей Шорец. Отель начали строить в 2010-м, за прошедшее время изменился застройщик, а срок ввода здания в эксплуатацию неоднократно откладывался – сейчас это 2020-й год, пишет «Белсат».

Что думают жители столицы о долгострое и том, как Кемпински вписывается в панораму города?

«Исказили исторический центр», – говорит женщина.

Другая девушка говорит, что вообще не уверена, достроят ли его.

«Вообще, это самая уродливая система, которая закрыла парк», – говорит мужчина.

«Место неправильное. В другом месте смотрелась бы хорошо», – говорит еще один прохожий.