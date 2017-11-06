Видеофакт: В Минске неожиданно загорелся припаркованный во дворе Fiat 3 6.11.2017, 21:40

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Фото: onliner.by

Машина перегородила тротуар, заехав передними колесами на зеленую зону.

Сегодня около 16:00 во дворе по улице Чечота, 9, в Минске случилось ЧП: загорелся припаркованный Fiat Stilo. Очевидцы вызвали МЧС и стали снимать происходящее на видео. Благодаря слаженной работе спасателей возгорание удалось ликвидировать за считанные минуты.

— Буквально на моих глазах загорелась машина. Сначала из-под капота пошел дым, затем стало видно пламя. Вызвали пожарных, они приехали очень быстро, вместе с ними — ГАИ, — рассказал корреспонденту Onliner.by очевидец. — Хозяина авто рядом не было — машина стояла закрытая. Что-то коротнуло под капотом, говорят, аккумулятор.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко подтвердила информацию о возгорании.

— Звонок спасателям поступил в 16:04. А в 16:13 возгорание было ликвидировано. Пожар произошел в моторном отсеке автомобиля Fiat Stilo 2003 года выпуска. Причина произошедшего устанавливается, — рассказали в МЧС.

Читатели снимали работу пожарных на видео.

Госавтоинспекция прибыла на место для обеспечения беспрепятственного проезда техники спасателей.

Вызывает вопросы то, где находился Fiat: машина перегородила тротуар, заехав передними колесами на зеленую зону.

Если в автомобиле случился пожар, первым делом нужно отвести от места возгорания людей, не следует также парковаться рядом с горящей машиной. Если виден слабый дым, то можно попытаться потушить самостоятельно. Надо отключить клеммы аккумулятора и не допускать резкого притока кислорода (нараспашку открывать двери или капот нельзя). Затем следует использовать огнетушитель. Если речь идет о сильном возгорании, следует звонить в «101», а прежде увести людей подальше и отойти на безопасное расстояние. Всегда существует риск взрыва, особенно если речь идет о машине с газовым оборудованием.