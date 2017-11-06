Большинство граждан Молдовы против объединения с Румынией 1 6.11.2017, 21:51

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За объединение двух государств высказываются лишь 22,2% молдован.

Подавляющее большинство граждан Республики Молдова (62,8%) выступают против объединения страны с Румынией, тогда как за объединение двух государств высказываются лишь 22,2%.

Такие данные социологического опроса, проведенного Фондом общественного мнения, сообщает собственный корреспондент «Укринформа» в Молдове.

Согласно результатам опроса, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдовы в НАТО, за присоединение к Североатлантическому альянсу готовы проголосовать 20,2%, против вступления Молдовы в НАТО - 60,8%, а около 10% участников опроса еще не определились с выбором.

Почти каждый четвертый гражданин страны (24,8%) не доверяет ни одному из молдавских политиков, а наибольшим доверием у молдаван по-прежнему пользуется президент Игорь Додон (чуть более 35%). На втором месте по уровню доверия расположилась экс-кандидат в президенты Майя Санду (около 22%), а на третьем – лидер Гражданской платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе (2,6%). Экс-президенту Молдовы, лидеру Партии коммунистов Владимиру Воронину доверяют лишь 1% граждан.

Социологи отмечают также, что если бы в следующее воскресенье прошли парламентские выборы, то в будущий парламент Молдовы имеют шанс попасть только три партии – Партия социалистов (более 50% голосов), Партия «Действие и солидарность» под руководством экс-кандидата в президенты Майи Санду (26%) и Демократическая партия (чуть боле 6%).

Геополитические предпочтения граждан выглядят, по данным социологов, следующим образом: за европейскую интеграцию выступают чуть более 41% жителей Молдовы, а за сближение с Евразийским Союзом – около 46%.

Опрос был проведен в конце октября нынешнего года, а степень погрешности составляет плюс-минус 1,5%.