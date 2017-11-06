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В Могилеве почтили память жертв сталинских репрессий

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  • 6.11.2017, 22:15

Могилевчане приняли участие в богослужении и почтили жертв минутой молчания.

На холме карьера напротив мясокомбината, в начале проспекта Димитрова, находится место, где с 1918 по конец 30-х расстреливали и хоронили людей - жертв коммунистического режима. Пока это единственное место, которое официально признано КГБ и властями, где в Могилеве проводились расстрелы, передает 6tv.by.

Было проведено короткое богослужение, освящен мемориальный знак, Кресты и самое памятное место страданий наших безвинных соотечественников.

В Могилеве за последнюю неделю - во время, когда на просторах бывшего СССР вспоминают жертв политических репрессий, а белорусы отмечают осенние «Дзяды», это уже третья акция памяти, ранее у Креста собирались правозащитники и члены ТБМ.


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