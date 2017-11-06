Белгидромет пообещал улучшить точность прогнозов погоды‍ 6.11.2017, 23:03

Для повышения точности прогнозов погоды Минприроды построит около 20 новых метеостанций.

Сегодня первый замглавы Белгидромета Мария Герменчук заявила, что очень скоро точность прогнозов погоды станет лучше. А все благодаря дополнительному доплеровскому локатору, сообщает СТВ.

Сейчас, по словам Герменчук, в Беларуси есть 2 таких локатора, но совсем скоро закупят и поставят такой же локатор в Витебске. Эта система обещает весомо сделать прогнозы точнее.

Также, для того, чтобы повысить точность прогнозов погоды, Минприроды построит около 20 новых метеостанций, еще около 30% имеющихся – уосвершенствуют.