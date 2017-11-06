Экономист: Белорусские эмигранты кормят тех, кто остался на Родине 6.11.2017, 23:15

Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Заначка населения пополняется лишь за счет тех, кто работает за границей.

Золотовалютный запас нашей страны – $ 7,395 млрд. Эта сумма примерно на полмиллиарда больше той, что белорусы за первые десять месяцев года оставили в обменниках – $ 6,92 млрд, передает «Белсат».

Похоже на то, что белорусы активно проедают свои валютные запасы.

«Население продолжает проедать свои валютные депозиты – они долгое время снижаются, но в то же время заначка населения пополняется в частности за счет тех, кто работает за границей Беларуси и пересылает сюда деньги», – говорит экономист Вадим Иосуб.