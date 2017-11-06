Экономист: Белорусские эмигранты кормят тех, кто остался на Родине
- 6.11.2017, 23:15
Заначка населения пополняется лишь за счет тех, кто работает за границей.
Золотовалютный запас нашей страны – $ 7,395 млрд. Эта сумма примерно на полмиллиарда больше той, что белорусы за первые десять месяцев года оставили в обменниках – $ 6,92 млрд, передает «Белсат».
Похоже на то, что белорусы активно проедают свои валютные запасы.
«Население продолжает проедать свои валютные депозиты – они долгое время снижаются, но в то же время заначка населения пополняется в частности за счет тех, кто работает за границей Беларуси и пересылает сюда деньги», – говорит экономист Вадим Иосуб.