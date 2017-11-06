МОК может запретить сборной России участвовать в церемонии открытия ОИ-2018 6.11.2017, 23:38

Также Международный олимпийский комитет может запретить исполнение гимна РФ на открытии Олимпиады.

Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить сборную России к участию в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году, но с запретом на исполнение национального гимна страны и на участие российской делегации в церемонии открытия. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ходом дела, передает РБК.

Как рассказали источники, высшие должностные лица МОК рассматривают возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом. Международный комитет вряд ли примет решение не допускать Россию до Олимпиады, но может наложить «существенный финансовый штраф», запретить некоторым спортсменам участвовать в соревнованиях или в целом запретить любое упоминание о России во время Игр, пояснили собеседники издания.

Издание также указывает, что решение о допуске сборной России должно быть принято 5 декабря на собрании исполнительного комитета МОК.