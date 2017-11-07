«Райское досье»: Богатейшие люди планеты спрятали в офшорах €7,9 триллиона 7.11.2017, 7:37

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Транснациональные корпорации ежегодно переводят в «налоговые гавани» €600 миллиардов.

Об этом сообщила немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на материалы архива международной юридической компании Appleby, получившие название (Paradise Papers «Документы райских островов»), пишет gordonua.com.

По данным издания, транснациональные корпорации ежегодно переводят в «налоговые гавани» €600 млрд. В документах фигурируют названия таких компаний, как Nike, Apple, Uber, Facebook, Siemens, Allianz, Bayer и Deutsche Bank.

«Налоговый рай» использовали более чем 120 политиков из примерно 50 стран, а также бизнесмены, представители аристократических фамилий, артисты и мошенники, говорится в материале.

Отмечается, что деньги размещали в офшорах 19 островных государств: Арубы, Багам, Доминики, Вануату, Самоа, Мальты, Гренады, Тринидада и Тобаго и других.

Süddeutsche Zeitung из анонимных источников получила около 13,4 млн документов юридической компании Appleby. Издание поделилась информацией с Международным консорциумом журналистов-расследователей. Над архивом работали более 380 журналистов из 67 стран.

Результаты расследований опубликовали 5 ноября.

В Appleby заявили, что консультировали клиентов, как вести бизнес в офшорах в рамках закона.

По информации Reuters, Европейский союз собирается принять меры по противодействию «налоговым гаваням» после утечки финансовых документов.