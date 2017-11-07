Протест в Светлогорске: Рабочие готовят Лукашенко «теплый» прием 3 7.11.2017, 8:23

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Местные власти опасаются, чтобы активисты не «устроили революции».

Это, конечно же, не солнечные Эмираты, а наш родной Светлогорск. Пусть себе серо, мокро и холодно, зато жизнь бурлит на полную! По крайней мере на территории местного комбината сульфатно-беленой целлюлозы и окрестностях предприятия. Строительные бригады приехали сюда из разных городов. Люди работают буквально не покладая рук, говорится в репортаже «Белсата».

«Белсат» спросил у строителей, что они здесь делают и к визиту кого готовятся. В ответ – «Лукашенко».

Слухи о том, что аклиматизироваться после солнечного Абу-Даби Лукашенко заедет и в Светлогорск, подтверждают и работники предприятия.

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То вкладывает в ее «модернизацию» миллионы долларов, то запрещает работникам отрасли увольняться. О необходимости в производстве целлюлозы в Светлогорске твердит минимум последние 15 лет. В январе же в этом году поставил задачу ребром: ввести в эксплуатацию завод сульфатно-беленой целлюлозы до 7-го ноября! Как говорится, именем революции!

По планам властей, совместное белорусско-китайское предприятие сможет перерабатывать ежегодно по 2,5 миллиона кубометров древесины и выпускать целых 400 тысяч тонн сульфатно-беленой целлюлозы.

Почему же золотая курочка столько лет была долгостроем?

«Завод беленой целлюлозы должен был запуститься еще в 2015-м году. Перенос сроков на два года свидетельствует о том, что завод не только строится без утвержденного проекта, но и что были проблемы технического плана», – говорит Анатолий Змитрович из инициативной группы против строительства завода.

Местные активисты били тревогу с самого начала строительства предприятия и фиксировали многочисленные нарушения технологии во время налаживания опасного производства. Поспешный аврал к приезду Лукашенко также влияет на качество строительных работ.

«Я разговаривал с работниками. Они сказали: если бы нам дали хотя бы три месяца, мы бы более качественно делали работу. Если взять те улицы, по которым проложен асфальт – там нет ни одной ливневки! О чем это говорит? О том, что зимой, когда будет таять вода, ей некуда уходить – а утром будет гололедица! Что с ним делать?», – возмущается Анатолий Змитрович.

Готовятся к приезду Лукашенко в Светлогорске не только строители и коллектив завода целлюлозы. С понедельника местные правоохранители начали настойчиво «приглашать» на «профилактические беседы» тамошних активистов: чтобы еще какой-нибудь революции 7 ноября снова не случилось.